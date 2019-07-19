Vigil Van Dijk, Andy Robertson'ın Güneşten Yanmamasını Sağladı
1 saat önce
Van Dijk takım arkadaşlarına güneş kremi koyuyor ve Andy Robertson'ın faktör 50'ye ihtiyacı olduğunu söylüyor.
Van
Dijk takım arkadaşlarına güneş kremi koyuyor ve Andy Robertson'ın faktör 50'ye ihtiyacı olduğunu söylüyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:05
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