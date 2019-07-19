Son Dakika Haberleri: Vigil Van Dijk, Andy Robertson'ın Güneşten Yanmamasını Sağladı
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Vigil Van Dijk, Andy Robertson'ın Güneşten Yanmamasını Sağladı

1 saat önce

Van Dijk takım arkadaşlarına güneş kremi koyuyor ve Andy Robertson'ın faktör 50'ye ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Van Dijk takım arkadaşlarına güneş kremi koyuyor ve Andy Robertson'ın faktör 50'ye ihtiyacı olduğunu söylüyor.
Vigil Van Dijk, Andy Robertson'ın Güneşten Yanmamasını Sağladı
Van, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:05 
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