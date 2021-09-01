Dört gün boyunca sürecek olan kongremizde 7 davetli konuşmacımız, 48 sözlü bildiri sahibi konuşmacımız ve 34 poster bildiri sahibi katılımcımız yapmış oldukları çalışmaları ve bilgi birikimlerini bizlerle paylaşacaklardır.

Kaynak: Habermetre

Namık Kemal Üniversitesi, Edebiyat, Tekirdağ, Eylül, Toplum, Son Dakika

Son Dakika › Toplum › VIII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi 31-08-2021 - Son Dakika

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