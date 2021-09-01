VIII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi 31-08-2021 - Son Dakika
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VIII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi 31-08-2021

01.09.2021 02:38
VIII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi 31-08-2021

VIII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi 2-5 Eylül 2021 tarihleri arasında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Anorganik Kimya Anabilim Dalı tarafından çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecektir.

VIII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi 2-5 Eylül 2021 tarihleri arasında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Anorganik Kimya Anabilim Dalı tarafından çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecektir.

Dört gün boyunca sürecek olan kongremizde 7 davetli konuşmacımız, 48 sözlü bildiri sahibi konuşmacımız ve 34 poster bildiri sahibi katılımcımız yapmış oldukları çalışmaları ve bilgi birikimlerini bizlerle paylaşacaklardır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum VIII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi 31-08-2021 - Son Dakika

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