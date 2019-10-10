Viking Kuşatması Filmi

Çılgın kadınlardan oluşan bir çete, büyük bir plan hazırlığındadır. Kadınlar, sevdiklerini köle olarak satan yolsuz keşişlerle dolu bir manastırı yok etmek istemektedir. Ancak onların planı, şeytani bir ordu ile karşı karşıya geldiklerinde bozguna uğrar.
Yönetmen: Jack Burton
Senaryo: Philip Dyas, Alastar Kirton
Oyuncular: Michelle McTernan, Sarah Driver, James Groom, Adam McNab, Jamie O'Hara, Michael Geary, Alan Booty, Phil Deguara, Rosanna Hoult, Richard Sandling, Craig Russell, Owain Rhys Davies
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Viking Siege
Yapımcı Firma: Tornado Films
Yapım Yılı: 2017
Yapım Ülkesi: İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 119 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 18.10.2019
Viking Kuşatması Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.