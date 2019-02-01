Son Dakika Haberleri: Vikipedi İçeriklerinin 3'te 1'inde İmzası Bulunan Yazar: Steven Pruitt

Vikipedi İçeriklerinin 3'te 1'inde İmzası Bulunan Yazar: Steven Pruitt

40 dakika önce

Çevrimiçi ansiklopedi Vikipedi'de 3 milyondan fazla içerikte düzenleme yapan ve 35.000 özgün içerik üreten Steven Pruitt, bir internet efsanesi olma yolunda ilerliyor. Bu yazımızda Steven Pruitt ve Vikipedi hakkında bazı bilgileri sizlerle paylaşacağız.

Vikipedi İçeriklerinin 3'te 1'inde İmzası Bulunan Yazar: Steven Pruitt, System.String[]
5,7 milyondan fazla içeriğe sahip çevrimiçi ansiklopedi Vikipedi'nin içerikleri, bilindiği gibi gönüllü kullanıcılar tarafından oluşturuluyor. Vikipedi için gönüllü olarak içerik üreten kişilerden Steven Pruitt, ulaştığı inanılmaz rakamlarla dikkatleri üzerine çekti. Time dergisinin "internetin en etkili isimleri" listesinde kendine yer bulan Pruitt, Vikipedi'nin İngilizce içeriklerinin 3'te 1'ine katkıda bulundu.



Vikipedi'deki kullanıcı ismi Ser Amantio Di Nicolao olan Pruitt, kendini tam bir tarih ve opera düşkünü olarak tanıtıyor. İlk makalesini büyük büyük babası Peter Francisco hakkında yazdığını söyleyen Pruitt; Vikipedi kullanıcılarının insan kaçırma, potansiyel korsanlık ve daha birçok ilginç öge içeren makaleyi okumalarını tavsiye ediyor.




Çocukluğunu geçirdiği evde ailesi ile yaşayan Pruitt, çevresindekilerin ona deli gözüyle baktığını söylüyor. Ailesinin kendisine sürekli "Zamanını boşa harcıyorsun" dediğini belirten yazar, Time dergisinin kendisini internetin en etkili 25 isminden biri olarak göstermesiyle bu görüşlerin değiştiğini de ekliyor.



Vikipedi'den hiç para kazanmadığını açıklayan Pruitt, "Vikipedi'nin her şeyi özgür bırakma fikri beni büyüledi. Bilgiyi özgür kılmanın ne anlama geldiğini bilen biriyim" ifadelerini kullandı. Kitapları ve akademik makaleleri inceleyerek araştırmalar yapan yazar, Vikipedi'ye her gün 3 saat vakit ayırıyor.



Gerçek işi ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi'nde kayıt memurluğu olan Pruitt, iş arkadaşlarının da kendisinin deli olduğunu düşündüğünü ve bu algının zamanla değişeceğine inandığını söylüyor. WikiMedia'nın iletişim departmanının başkan yardımcısı Kui Kinyanjui, Pruitt gibi gönüllüler sayesinde bu başarıya ulaştıklarını ve sitenin dünyanın en çok ziyaret edilen 5 sitesi arasında yer aldığını belirtti.




13 yıldır boş zamanlarını Vikipedi'ye içerik üretmekle değerlendiren Steven Pruitt, şu an Vikipedi'nin en çok içerik üreten editörü konumunda. İkinci sıradaki editörün 900.000 içeriğe katkı sağladığı düşünülürse, Pruitt'in tahtı uzunca bir süre güvende kalacak.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:47 

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