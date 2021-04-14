Vikipedi, Oyuncu Ayça Ayşin Turan'ı hemcinsiyle evliymiş gibi gösterdi

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Ayça Ayşin Turan'ın Vikipedi tarafından hazırlanan hayat hikayesinde büyük bir hata yapıldı. Bekar olan oyuncunun Iqra Aziz isimli bir kadın oyuncu ile evli olduğu yazıldı.

PAKİSTAN'IN EN ÖNEMLİ OYUNCUSUYLA EVLİ GÖSTERİLDİ

Bu durum karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan güzel oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Evlenmişim ya ben" diyerek tepki gösterdi.

Ayça Ayşin Turan ile evli olarak gösterilen Iqra Aziz'in Pakistan'ın en önemli oyuncularından biri olduğu öğrenildi. Iqra Aziz'in Instagram'da 5.6 milyon takipçisi bulunuyor. Iqra Aziz'in 2019 yılından bu yana sunucu Yasir Hussain ile evli.

Iqra Aziz

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992'de Sinop'da doğdu. İki taraftan da Karadenizli olan Turan'ın Babası Kastamonulu, annesi ise Sinopludur. Çocukluğundan beri oyunculuğa özel ilgi duyan 28 yaşındaki Turan, Dinle Sevgili, Karagül, Meryem, Hakan: Muhafız, Zemheri ve Arıza gibi sevilen dizilerde rol aldı.