Vildan Atasever: 3 ay hat dersi aldım - Son Dakika
Son Dakika Magazin Vildan Atasever: 3 ay hat dersi aldım - Son Dakika Magazin

Vildan Atasever: 3 ay hat dersi aldım

6 saat önce

Filmin başrol oyuncusu Vildan Atasever, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapılan gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Vildan Atasever: 3 ay hat dersi aldım, System.String[]

Filmin başrol oyuncusu Vildan Atasever, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapılan gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Filmde hat sanatıyla ilgilenen bir kadını canlandıran oyuncu, 3 ay ders aldığını belirtti: "Çok keyifliydi. Cavide Pala'nın öğrencisiydim. Onunla ettiğimiz sohbetler, hat sanatında levhalara yazılan cümlelerin anlamları, onun dışında bir hattatın hata başladıktan sonraki kendi içsel yolculuğunu öğrenmek, o sükuneti, sakinliği yaşamak, hat sanatı aracılığıyla kendi geleneksel müziğimize, musikimize de ulaşmak. Benim için çok faydalı bir dönem oldu." "Dilsiz", duvar ressamlığıyla hayatını idame ettiren bir adamın, hat sanatıyla haşır neşir olan bir kadın ve bu sanatın eski kuşak ustalarından Eşref Efendi ile tanışması sonrası değişen hayatını konu ediniyor.

Vildan Atasever, Kadir Topbaş, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:06 
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