Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evlendi!

Yaklaşık bir yıldır birlikte olan oyuncu Vildan Atasever ve müzisyen Mehmet Erdem, bu akşam aile arasında kıyılan sade bir nikahla hayatlarını birleştirdi. Taksim CVK Park Bosphorus Hotel'de gerçekleşen nikaha sınırlı sayıda davetli katıldı. Beşiktaş Belediyesi tarafından kıyılan nikahta çiftin şahitliklerini Bahadır Yenişehirlioğlu ve yakınları üstlendi. Vildan Atasever, Arzu Ayar imzalı sade bir gelinlik giyerken Mehmet Erdem'in tercihi siyah bir takım elbise oldu.

Üçüncü kez nikah masasına oturan Vildan Atasever (40), Mehmet Erdem ise 43 yaşında.