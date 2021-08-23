Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evleniyor... Yüzükler takıldı

HASTANEYE GİTTİLER

Uzun süredir birlikte olan oyuncu Vildan Atasever ile müzisyen Mehmet Erdem'in bir süre önce evlilik kararı aldığı ortaya çıkmıştı.

Bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkileriyle ilgili evlilik kararı alan çift hayranlarını şaşırtmıştı. 9 Eylül'de nikah masasına oturacakları konuşulan çift, önceki gün Ulus Liv Hospital'da objektife yansıdı.

SONRA KONUŞURUZ

Siyah kombinleriyle dikkat çeken Atasever ile Erdem, görüntülendiklerini fark edince bulundukları yerden uzaklaştı. Kendilerine yöneltilen sorulara "Herhangi bir sağlık sorunumuz yok. Sonra konuşuruz" diyen çift, taksiye binerek oradan ayrıldı.

Vildan Atasever'in tektaş yüzüğü ve alyansı ile Mehmet Erdem'in alyansı da dikkatlerden kaçmadı.