Vildan Atasever ve Mehmet Erdem cephesinde flaş gelişme

Oyuncu Vildan Atasever ile müzisyen Mehmet Erdem'in evlilik kararı aldıkları ortaya çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da görüntülenen Vildan Atasever ve Mehmet Erdem'in ilişkilerine bir şans daha verdikleri ortaya çıkmıştı.

İkilinin sürpriz bir şekilde evlilik kararı aldığı öğrenildi.

Magazin D'den Asiye Acar'ın haberine göre; Mehmet Erdem ile Vildan Atasever'in 9 Eylül 2021'de İstanbul'da lüks bir otelde gerçekleşecek düğünle hayatlarını birleştirecekleri öğrenildi.