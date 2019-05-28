Villa bahçesinde baktığı eşeğini satılığa çıkardı
2 saat önce
İzmir'in Urla ilçesinde bir kişi, oturduğu villanın bahçesinde baktığı eşeği satılığa çıkardı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:00 Kaynak: AA
'in Urla
ilçesinde bir kişi, oturduğu villanın bahçesinde baktığı eşeği satılığa çıkardı.
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Ekmekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl sahibinin kötü davrandığını gördüğü erkek eşeği 450 lira karşılığı satın aldığını ifade etti.
Eşeğe evcil hayvan gibi villasının bahçesinde baktığını, ancak fiziksel şartların uygun olmaması nedeniyle sorunlar yaşadığını anlatan Ekmekçi, "Son dönemde sağlığımın bozulması nedeniyle eşeğimle yeteri kadar ilgilenemedim. Henüz 3 yaşında ve çok uysal. Bakım masraflarıyla birlikte bana 600 liraya mal oldu. Eşeğimi, iyi bakabileceğine inandığım bir kişiye maliyetine satmak istiyorum." dedi.
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