Son Dakika Haberleri: Villa bahçesinde baktığı eşeğini satılığa çıkardı
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Villa bahçesinde baktığı eşeğini satılığa çıkardı

2 saat önce

İzmir'in Urla ilçesinde bir kişi, oturduğu villanın bahçesinde baktığı eşeği satılığa çıkardı.

Villa bahçesinde baktığı eşeğini satılığa çıkardı, System.String[]
İzmir'in Urla ilçesinde bir kişi, oturduğu villanın bahçesinde baktığı eşeği satılığa çıkardı.
Çeşmealtı'nda bir sitede oturan emekli Aydın Ekmekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl sahibinin kötü davrandığını gördüğü erkek eşeği 450 lira karşılığı satın aldığını ifade etti.
Eşeğe evcil hayvan gibi villasının bahçesinde baktığını, ancak fiziksel şartların uygun olmaması nedeniyle sorunlar yaşadığını anlatan Ekmekçi, "Son dönemde sağlığımın bozulması nedeniyle eşeğimle yeteri kadar ilgilenemedim. Henüz 3 yaşında ve çok uysal. Bakım masraflarıyla birlikte bana 600 liraya mal oldu. Eşeğimi, iyi bakabileceğine inandığım bir kişiye maliyetine satmak istiyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:00 Kaynak: AA
Urla, İzmir, Güncel
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