Villa değil uyuşturucu serası - Son Dakika
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Villa değil uyuşturucu serası

13.11.2022 09:27

Villa değil uyuşturucu serası Bu da kenevir villası: 2 katlı villaya uyuşturucu operasyonu Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 2 katlı villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda villanın özel bölümlerinde oluşturulan seralarda bin 300 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Villa değil uyuşturucu serası

Bu da kenevir villası: 2 katlı villaya uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 2 katlı villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda villanın özel bölümlerinde oluşturulan seralarda bin 300 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde kiralık bir villada kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi. Konuyu büyük bir titizlikle takip eden jandarma ekipleri tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra operasyon için düğmeye bastı. Villaya yönelik şafak operasyonu gerçekleştiren jandarma ekipleri, villada geniş çaplı bir arama yaptı.

İkinci katı seraya çevirmişler

2 katlı villayı didik didik arayan jandarma ekipleri, ikinci katta bulunan mutfaktan girişi olan gizli odaları tespit etti. Kapıyı açarak içeri giren ekipler, sera alanı olarak ayrılan özel odalarda saksılarda ekili halde kenevir bitkisi ile karşılaşarak kenevir bitkilerine el koydu. Toplamda bin 300 kenevir bitkisi ele geçirilirken konuyla ilgili bir şüpheli gözaltına alınarak, sorgulamaya alındı.

Ele geçirilen kenevirler ise gerekli incelemelerin ardından imha edilecek.

Kaynak: İHA
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Jandarma, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Villa değil uyuşturucu serası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Villa değil uyuşturucu serası - Son Dakika
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