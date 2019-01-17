Son Dakika Haberleri: Villa Hırsızları Kıskıvrak Yakalandı

Villa Hırsızları Kıskıvrak Yakalandı

25 dakika önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir villaya giren hırsızlar yakalandı.

Villa Hırsızları Kıskıvrak Yakalandı, System.String[]
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir villaya giren hırsızlar yakalandı.

Adalet Mahallesi'nde bir villaya pencereden giren iki hırsız içerde ev sahibesi kadınla karşılaştı, Kadının çığlık atmasıyla hırsızlar kaçmaya çalıştı. Hırsızlar villa çevresinde polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık şüphelileri çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:40 Kaynak: İHA

Adalet Mahallesi, Mustafakemalpaşa, Bursa, 3. Sayfa
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