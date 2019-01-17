Villa Hırsızları Kıskıvrak Yakalandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir villaya giren hırsızlar yakalandı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir villaya giren hırsızlar yakalandı.



Adalet Mahallesi'nde bir villaya pencereden giren iki hırsız içerde ev sahibesi kadınla karşılaştı, Kadının çığlık atmasıyla hırsızlar kaçmaya çalıştı. Hırsızlar villa çevresinde polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık şüphelileri çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu. - BURSA

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