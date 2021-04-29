Villa turizminde "erken rezervasyon" sektörde yüzleri güldürdü - Son Dakika

Villa turizminde "erken rezervasyon" sektörde yüzleri güldürdü

29.04.2021 11:03
Villa turizminde

Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO) Genel Sekreteri Emrullah Ahmet Turhan, villa turizminde erken rezervasyon oranının sevindirici olduğunu söyledi.

Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO) Genel Sekreteri Emrullah Ahmet Turhan, villa turizminde erken rezervasyon oranının sevindirici olduğunu söyledi.

Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve lüks otelleriyle ziyaretçilerine farklı tatil seçenekleri sunan Antalya, otelleriyle olduğu kadar villa turizmiyle de ön plana çıkıyor.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde izole tatil geçirmek isteyenler tarafından tercih edilen villalara rağbet bu yıl da sevindirdi.

Turhan, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıldır turizm sektöründe olağan olmayan bir sürecin yaşandığını aktardı.

Bu sürecin başta konaklama tercihleri olmak üzere yerli ve yabancı tüm tatilcilerin tatil anlayışlarında önemli değişikliklere neden olduğunu vurgulayan Turhan, özellikle "izole tatil" gibi pek çok yeni kavramın ortaya çıktığını dile getirdi.

Buna bağlı olarak 2020 yılında villa, karavan, kamp ve yat turizminin başarılı bir sezon geçirdiğini anlatan Turhan, "2020 yılı sektörün bu alanında hizmet verenler için önemli bir sınavdı. Güvenli Turizm Sertifika sisteminin devreye alınması ve işletmelerin hijyen şartlarına gösterdiği özenle Türk turizmcisi, salgın dönemindeki bu zorlu sınavı başarıyla geçti." dedi.

Türkiye güven veriyor

Turhan, 2020 yılında Türkiye'de villada tatil yapanların duyduğu memnuniyetin bu yıl erken rezervasyonlara yansıdığını belirterek şöyle konuştu:

"2020 yılı turizm sezonunu neredeyse yüzde 100 dolulukla kapatan villa turizminde, 2021 yılı için de erken rezervasyonlarla şimdiden yüzde 80'i aşan bir oran yakalandı. Yat, karavan ve kamp alanlarında da aynı durumun yaşanmasını öngörüyoruz. Türk turizminin geçen yıl salgın şartlarındaki performansına baktığımızda, salgını öne sürerek seyahat uyarısı, seyahat kısıtlaması gibi birtakım uygulamalara giden ülkelerin tutumunun siyasi olabileceği düşüncesi ön plana çıkıyor. Uçuş kısıtlamalarına giden ülkelerden bile beklenen oranda rezervasyon iptallerinin gerçekleşmediğini görüyoruz. Bu durum o ülke vatandaşları için Türkiye'nin halen birinci seçenek olduğunu ortaya koyuyor."

Fiyat, kalite ve lokasyon gibi unsurlar bir arada düşünüldüğünde Türkiye'nin "rakipsiz" denebilecek kadar güçlü olduğuna dikkati çeken Turhan, bu durumun son yıllarda ivme kazanan villa turizmi ve helal turizm gibi alanlarda da geçerli olduğuna işaret etti.

"Rezervasyonunuzu son dakikaya bırakmayın"

Antalya'da faaliyet gösteren bir turizm şirketinin sahibi Servet Seren ise villa turizmine 2020'deki ilginin bu yıl artarak devam ettiğinin altını çizdi.

Özellikle Rus turistlerin villalara bu yıl her zamankinden daha fazla ilgi gösterdiğini vurgulayan Seren, bazı villaların Rus tatilciler tarafından bir ay süreyle kiralandığını, son gelişmelere rağmen halen rezervasyonlarını iptal etmeyen ciddi bir kesim olduğunu bildirdi.

"Bu yıl tatilini villada geçirmek isteyenlere mağdur olmamaları için ilk olarak rezervasyonlarını son dakikaya bırakmamalarını, ikinci olarak da kesinlikle güvenilir sitelerden, acentelerden bu işlemi yapmalarını öneriyoruz" diyen Seren, bu yıl da misafirlerinin sağlıklı ve güvenli ortamda tatillerini geçireceğini kaydetti.

Antalya, Türkiye, Turizm, Helal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Villa turizminde 'erken rezervasyon' sektörde yüzleri güldürdü - Son Dakika


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