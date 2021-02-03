Villa turizmine ilgi "5 yıldızlı konforu" beraberinde getirdi - Son Dakika

Villa turizmine ilgi "5 yıldızlı konforu" beraberinde getirdi

03.02.2021 11:19
Villa turizmine ilgi

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tatilini sakin ve izole geçirmek isteyenlerin yoğun talep gösterdiği villalarda da transfer ve yemek hizmetleri başta olmak üzere 5 yıldızlı otellerde uygulanan "her şey dahil" sistemi benzeri bir uygulamayla misafirler ağırlanacak.

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tatilini sakin ve izole geçirmek isteyenlerin yoğun talep gösterdiği villalarda da transfer ve yemek hizmetleri başta olmak üzere 5 yıldızlı otellerde uygulanan "her şey dahil" sistemi benzeri bir uygulamayla misafirler ağırlanacak.

Kovid-19 salgını günlük yaşamdaki alışkanlıklarda değişikliğe neden olurken turizmde de insan sağlığını ön planda tutan düzenlemelere gidildi.

Otellerde sosyal mesafe ve hijyen ön planda tutuldu. Lüks tesislerinin yanı sıra villalarıyla havuzlu jakuzili özel odalarıyla da öne çıkan Antalya, güvenli ve sağlıklı tatil yapmak isteyenlere alternatif imkanlar sunuyor.

Tatilini sakin ve izole geçirmek isteyenlerin villalara yoğun talep göstermesi yatırımcıların da dikkatini çekti.

Antalya'da faaliyet gösteren bir turizm şirketinin sahibi Servet Seren, 5 yıldızlı otellerde uygulanan transfer, konaklama, yeme içme ve eğlence gibi olanakların paket halde tatilcilere sunulduğu "her şey dahil" sistemini villa turizmiyle bir araya getirdi.

"Otellerdeki kaliteli hizmetin villalarda uygulanması rekabet gücünü artırır"

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her şey dahil sisteminin tüm dünyada en önemli trendlerden biri olduğunu söyledi.

Salgın döneminde de her şey dahilin öneminin ortaya çıktığını aktaran Kınay, sistemin turistlere güven verdiğini, Türkiye açısından da diğer ülkelere göre fark yarattığını bildirdi.

Kınay, dünyada bu sistemi en iyi şekilde uygulayan ülkelerden birisinin Türkiye olduğunu belirterek, "Bu konsept, otellerde, villalarda insanların tatil yaptığı yerlerde kullanılıyor. Sadece Ruslar değil, Almanlar, İngilizler tüm ülke misafirleri bu sistemi seviyor. Türkiye'yi ziyaret eden ilk üçe giren ülke misafirlerinin de bir numaralı tercihi her şey dahil." dedi.

Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Derneği Başkanı Cem Karaca ise Antalya'nın turizmde çeşitliliğiyle dünyada örnek bir destinasyon olduğunu dile getirdi.

Her geçen gün yeni bir hizmet alanının ortaya çıktığını, Antalya'nın da bu hizmet alanlarına hem çabuk adapte olduğunu hem de yenilikler ortaya koyduğunu vurgulayan Karaca, "Villa turizmi 2020'de yoğun bir dönem geçirdi. Bir süre daha villalara ilgi sürecek. Antalya turizminde her ne kadar oteller amiral gemi olsa da villaların önemini göz ardı etmemek gerekiyor. Otelleriyle dünyanın belki de en kaliteli hizmetini veren Antalya'nın bu kaliteli hizmetlerini villalarda da sunması rekabet gücünü artıracaktır. " diye konuştu.

5 yıldızlı otel uygulamaları bireysel villa tatiline taşınacak

Sistemi uygulayan turizm şirketinin sahibi Servet Seren ise uzun yıllardır turizm sektörünün farklı alanlarında çalıştığını, bir süredir otelcilik ve acente hizmeti verdiğini söyledi.

Antalya'yı tercih eden turistlerin hem deniz, güneş, doğa ve tarihten hem de otellerde uygulanan "her şey dahil" sisteminden memnun olduğunu vurgulayan Seren, Kovid-19 nedeniyle tatil konseptine hijyen ve izole tatil gibi yeni kavramların girdiğini dile getirdi.

Seren, beş yıldızlı otellerin paket olarak sunduğu hizmetlerle villaların sağladığı huzur ve konforu bir araya getirmek amacıyla çalışma yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Sektördeki paydaşlarımızla yaptığımız görüşmeler sonucu gerekli çalışmaları yaptık. 2021 yılı itibarıyla rezervasyonlarımızı almaya başladık. Geliştirdiğimiz konsept kapsamında, bu yıl 25 villada hizmet vereceğiz. Tatil için bizi tercih eden misafirlerimiz, Antalya ve Dalaman havalimanlarından özel VİP transferlerle villalarına götürülerek serpme kahvaltı, öğlen ve akşam yemeği dahil hizmet alabilecekler. Dileyenlere haftada bir kez olmak üzere aileye özel havuz başında 'ala carte' yemekte, şefimiz aileye servis yapacak. Vereceğimiz hizmetlerle 5 yıldızlı otel uygulamaları bireysel villa tatiline taşınmış olacak."

Cem Kınay, Antalya, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Villa turizmine ilgi '5 yıldızlı konforu' beraberinde getirdi - Son Dakika


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