VİLLADA BULUNAN 'BEYAZ KAPLAN', GAZİANTEP'TE KORUMA ALTINA ALINDI - Son Dakika
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VİLLADA BULUNAN 'BEYAZ KAPLAN', GAZİANTEP'TE KORUMA ALTINA ALINDI

18.04.2022 00:48

İSTANBUL'da lüks bir villada bulunarak el konulan ve 20 bin doğumda bir rastlanabilen bir tür olan 'beyaz kaplan' olarak adlandırılan albino Bengal kaplanı yavrusu Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde koruma altına alındı.

İSTANBUL'da lüks bir villada bulunarak el konulan ve 20 bin doğumda bir rastlanabilen bir tür olan 'beyaz kaplan' olarak adlandırılan albino Bengal kaplanı yavrusu Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde koruma altına alındı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, biberon ile süt içirdiği beyaz kaplana 'Kartopu' ismini koyduklarını söyledi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü ekipleri geçen hafta Silivri'de yabancı uyruklu M.S'nin villasında 4 aylık albino Bengal kaplanı yavrusu buldu. Ev sahibi hakkında adli ve idari işlem yapılırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince el konulan kaplan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslime edildi.

'KARTOPU' BİBERON İLE BESLENİYOR

Kaplan yavrusu, sağlık kontrolleri ve tedavisinin ardından yeni yuvasına alındı. Bakıcıları tarafından özenle bakılan, tavuk eti ve süt ile beslenen kaplan yavrusunun tanıtımı için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımı ile Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde tören düzenlendi. Yavru kaplana vatandaşlarla yapılan anket sonucunda bu yıl yaşanan yoğun kar yağışından esinlenerek 'Kartopu' ismi konulduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, albino Bengal türünün dünyada çok az sayıda olduğunu dile getirerek şöyle dedi:

"Büyük bir heyecanla ailemizin yeni üyesiyle tanışmak için geldik. Ben de çok beğendim buz mavisi gözleriyle çok özel bir cins. Dünyada çok aza bulunan türlerden bir tanesi. Bu aile kaplanları, aslanlarıyla yaklaşık 700 çeşidi olan çok özel bir aile. Binlerce çocuğumuz aileleriyle burayı ziyarete geliyor. Böyle bir beyaz kaplanın burada olması buz mavisi gözleriyle ailemizi güçlendirdi. Herkesi bahçemizi ziyarete ve beyaz kaplanı görmeye davet ediyoruz."

'SAĞLIK DURUMU İYİ'

Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, yavru kaplana geldiği günden bu yana özenle bakıldığını ve sağlık kontrollerinin titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak, 'Bütün kan tahlillerini yaptık, genel durumları iyi biraz zayıf düşmüş. Sabah akşam beslenmesine dikkat ediyoruz. Anne sütüne yakın olması için sütün içine bıldırcın yumurtası sarısını koyuyoruz, mama ile takviye ediyoruz. Gün geçtikçe ağırlığı artıyor genel durumu düzeliyor' diye konuştu.

Öte yandan yavru kaplana, hayvanat bahçesini ziyaret eden vatandaşlar da ilgi göstererek bol bol fotoğraf çekti.

VİLLADA BULUNAN 'BEYAZ KAPLAN', GAZİANTEP'TE KORUMA ALTINA ALINDI
VİLLADA BULUNAN 'BEYAZ KAPLAN', GAZİANTEP'TE KORUMA ALTINA ALINDI
VİLLADA BULUNAN 'BEYAZ KAPLAN', GAZİANTEP'TE KORUMA ALTINA ALINDI

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Doğada çok nadir rastlanıyor! Beyaz Bengal kaplanı, Gaziantep'e getirildi Doğada çok nadir rastlanıyor! Beyaz Bengal kaplanı, Gaziantep'e getirildi GAZİANTEP - İstanbul'da ele geçirilen ve doğada nadir bulunan 'beyaz kaplan' Gaziantep'e getirildi GAZİANTEP - İstanbul'da ele geçirilen ve doğada nadir bulunan 'beyaz kaplan' Gaziantep'e getirildi

Hayvanat Bahçesi, Gaziantep, İstanbul, Bengal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VİLLADA BULUNAN 'BEYAZ KAPLAN', GAZİANTEP'TE KORUMA ALTINA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: VİLLADA BULUNAN 'BEYAZ KAPLAN', GAZİANTEP'TE KORUMA ALTINA ALINDI - Son Dakika
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