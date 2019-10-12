Son Dakika Haberleri: Villada çıkan yangın hasara neden oldu
Son Dakika Güncel Villada çıkan yangın hasara neden oldu

Villada çıkan yangın hasara neden oldu

6 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde villada çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde villada çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Kervansaray Mahallesi Saklıkent Caddesi'nde ormanlık alanın hemen yanındaki Ali Abaş'a ait iki katlı villada yangın çıktı.

Villada yaşayanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler şöminenin çatı bölümünün etrafından bulunan yalıtım malzemesini motorlu testereyle keserek yangına müdahalede bulundu.

İtfaiye ekipleri, villanın çatı kısmında çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Maddi hasarın oluştuğu villadaki yangının şömineden çıktığı belirtildi.

Villada çıkan yangın hasara neden oldu

Pamukkale, İtfaiye, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:14 Kaynak: AA
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