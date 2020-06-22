Villada kaçak elektronik sigara likidi ele geçirildi - Son Dakika

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, özel raflara dizili paketlerde çok miktarda elektronik sigara likidinin yanı sıra elektronik sigara ve malzemeler ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Çamlı Mahallesi'ndeki villada kaçak elektronik sigara bulunduğu ve internet üzerinden satışının yapıldığını tespit etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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