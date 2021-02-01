Villada korkutan yangın - Son Dakika
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Villada korkutan yangın

Villada korkutan yangın

01.02.2021 03:36

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, iddiaya göre 3 katlı tripleks villada şöminenin tutuşması sonucu çıkan yangın korkuttu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, iddiaya göre 3 katlı tripleks villada şöminenin tutuşması sonucu çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi Turgutreis Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, birçok ünlü ismin avukatlığını yapan Semiha Mine Howie'nin (62') yaşadığı 3 katlı tripleks villanın alt katında bulunan şömineden yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını ev sahibi Howie, kendi imkanları ile söndürmeye çalıştı. Howie, yangına müdahale ettiği sırada, elinden yaralanırken, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak sönrüldü.Bu arada alevlere müdahale ederken yaralanan Howie sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Tripleks villanın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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Yeniköy, İtfaiye, Bodrum, Yangın, Güncel, Son Dakika

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