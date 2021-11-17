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Villada sahte para basan şebekeye operasyonda 3 tutuklama - Son Dakika

Villada sahte para basan şebekeye operasyonda 3 tutuklama

17.11.2021 13:11
Villada sahte para basan şebekeye operasyonda 3 tutuklama

Villada sahte para basan şebekeye operasyonda 3 tutuklamaANKARA'da 'Ali Babanın Çiftliği' ismini verdikleri villada sahte para basıp piyasaya sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü mahkemece tutaklandı.

Villada sahte para basan şebekeye operasyonda 3 tutuklama

ANKARA'da 'Ali Babanın Çiftliği' ismini verdikleri villada sahte para basıp piyasaya sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü mahkemece tutaklandı. Çete üyelerinin villadan önce hobi bahçesinde matbaa kurduğu, burada bastıkları sahte paraları beğenmeyince yaktıkları belirlendi. Çete üyelerinden İsmail A.'nın da sahte para ile pazarda meyve-sebze alırken cep telefonu ile görüntülendiği ortaya çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte para süren çeteye yönelik 1 yıllık teknik ve fiziki takibinin ardından 12 Ekim'de operasyon düzenledi. Ankara merkezli 4 ilde yaklaşık 100 polisin katılımıyla yapılan operasyonda, örgüt lideri Umut K.'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda sahte 5 bin 500 TL ve 3 bin dolar, 1 tabanca, 7 tüfek ile sahte para basımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden çete lideri Umut K., sahte parayı basan Ersen E. ve sahte parayı piyasaya süren İsmail A. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BEĞENMEDİĞİ SAHTE BANKNOTLARI YAKMIŞOperasyona ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre; çete üyelerinin ilk Altındağ ilçesinde bulunan hobi bahçesini kiralayarak sahte para basmak için matbaa kurdukları tespit edildi. Şüphelilerin, burada sahte 100 bin liralık banknot bastığı; ancak çete liderlerinin sahte banknotları beğenmemesi üzerine yakarak imha ettiği saptandı. Mahalle sakinlerinin hobi bahçesindeki hareketlilikten şüphelenmeye başlaması üzerine açığa çıkma korkusu yaşayan çete üyelerinin burayı bir gecede boşalttığı ve Gölbaşı ilçesinde bulunan villayı kiraladığı belirlendi. Şüphelilerin, 'Ali Babanın Çiftliği' ismini verdikleri villayı, 24 saat güvenlik kamerasıyla izlediği ve 15 köpekle koruduğu da tespit edildi. SAHTE PARA VERİRKEN GÖRÜNTÜLENDİAyrıca şüphelilerin villada bastıkları sahte paraları İsmail A. (66) üzerinden piyasaya sürüp deneme yaptığı öğrenildi. Yaşı itibarıyla dikkat çekmeyen İsmail A.'nın cuma namazı çıkışında yardım toplayanlara sahte 100 lira verip, geriye 90 lira aldığı tespit edildi. Bu şekilde Ankara'nın çeşitli ilçelerindeki camilerde sahte paraları piyasaya süren İsmail A., köylerinde yetiştirdikleri mahsulleri halk pazarlarında satmak isteyen dar gelirlilere de sahte para verirken cep telefonu ile görüntülendi. İsmail A., yerde tezgah açan vatandaşa aldığı sebze-meye karşılığında sahte 100 lira verip, para üstünü alarak uzaklaşırken cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:

İsmail A'nın pazarda alışveriş yapma anı

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, -


Villada sahte para basan şebekeye operasyonda 3 tutuklama
Villada sahte para basan şebekeye operasyonda 3 tutuklama
Villada sahte para basan şebekeye operasyonda 3 tutuklama
Villada sahte para basan şebekeye operasyonda 3 tutuklama
Villada sahte para basan şebekeye operasyonda 3 tutuklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele, Ankara, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Villada sahte para basan şebekeye operasyonda 3 tutuklama - Son Dakika


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