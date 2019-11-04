Son Dakika Haberleri: Villadaki fuhuş parolası çözüldü: "Tekstil firmamıza yeni kumaşlarımız gelmiştir"
Son Dakika Yerel Villadaki fuhuş parolası çözüldü: 'Tekstil firmamıza yeni kumaşlarımız gelmiştir'

Villadaki fuhuş parolası çözüldü: "Tekstil firmamıza yeni kumaşlarımız gelmiştir"

6 saat önce

Villadaki fuhuş parolası çözüldü: "Tekstil firmamıza yeni kumaşlarımız gelmiştir" Fuhuş için gelen kadınları müşterilerine böyle duyurdularYALOVA - Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kayazdere beldesindeki bir villada fuhuş için tuttukları yabancı uyruklu kadınları Bursa, Kocaeli ve...

Villadaki fuhuş parolası çözüldü: "Tekstil firmamıza yeni kumaşlarımız gelmiştir"

Fuhuş için gelen kadınları müşterilerine böyle duyurdular

YALOVA - Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kayazdere beldesindeki bir villada fuhuş için tuttukları yabancı uyruklu kadınları Bursa, Kocaeli ve Yalova'daki müşterilerine pazarlayan şebekeyi, dinlemeye takılan "Tekstil Firmamıza Yeni Kumaşlarımız gelmiştir" şifresi ele verdi.

Rusya ve Özbekistan'dan yabancı uyruklu kadınları, çocuk ve yaşlı bakımı yaptırmak bahanesi ile getirtip Bursa, Kocaeli ve Yalova'da fuhuş yaptıran bir şebekeyi takibe alan Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kadınların Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesindeki bir villada kaldıklarını öğrendi. Yapılan teknik takipte kadınlara fuhuş yaptıran şahısların Bursa, Kocaeli ve Yalova'daki mekanlara ve müşterilerine, "Tekstil firmamıza yeni kumaşlarımız gelmiştir" şeklinde şifreli mesaj verdiği tespit edildi. Hatta kadınların fotoğraflarından oluşan bir albümün de whatsapp üzerinden müşterilere gönderildiği öğrenildi. Ardından düğmeye basan polis, villaya operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş maksadıyla Yalova'ya gelen K.I., R.Z., A.E. ve Z.K isimli kadınlar ile bu kadınlara aracılık yapan Ö.Y., A.T. ve S.M. isimli şüpheliler yakalandı. Villada müşteri defteri de ele geçirildi. Müşterilerin isimlerinin alfabetik olarak yer aldığı deftere el kondu. Kadınlar ve şüpheliler yapılan işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

Villadaki fuhuş parolası çözüldü: Tekstil firmamıza yeni kumaşlarımız gelmiştir

Kocaeli, Yalova, Bursa, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:30 Kaynak: İHA
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