Son Dakika Haberleri: Villadaki hırsızlıkta şüpheli misafir çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Villadaki hırsızlıkta şüpheli misafir çıktı

1 saat önce

Adana'da misafir olarak gittiği villadan para ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adana'da misafir olarak gittiği villadan para ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
B.A, arkadaşı K.B'yi merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki villasına davet etti.
Davet üzerine K.B, kendi arkadaşı Y.T'yi de yanına alarak B.A'nın evine gitti.
Bir süre sonra ev sahibi B.A, arkadaşı K.B. ile alışveriş yapmak için dışarıya çıktı.
Alışveriş sonrası eve dönen B.A, kilitli dolabında bulunan 10 bin lira ile toplam ağırlığı 163 gram olan altın iki zincir ile bir yüzüğün yerinde olmadığını fark etti.
B.A, alışveriş için K.B. ile dışarıya çıktığı sırada evde bir süre yalnız kalan Y.T'nin olayı gerçekleştirdiğinden şüphelenerek polise şikayette bulundu.
Bunun üzerine adrese gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri zanlı Y.T'yi gözaltına aldı.
Şüpheli Y.T, olayı kendisinin gerçekleştirdiğini kabul ederek cebindeki para ve altınları teslim etti.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Villadaki hırsızlıkta şüpheli misafir çıktı
Hırsızlık Büro Amirliği, Çukurova, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acil Durum Yönetim Merkezi'nden 4 il için kuvvetli yağış uyarısı! Polis, 27 varilin içinde 5 bin 400 litre sahte içki ele geçirdi Misafirliğe gittiği evi soydu Gümrüklerde el konulan 40 bin araca af çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 12:00:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Villadaki hırsızlıkta şüpheli misafir çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]