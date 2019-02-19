Son Dakika Haberleri: Villadaki Uyuşturucu Operasyonuna 3 Tutuklama

Villadaki Uyuşturucu Operasyonuna 3 Tutuklama

1 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polisin bir villaya düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ve 1 ruhsatsuz tabanca ile yakalanarak, adliyeye sevk edilen 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı.

Villadaki Uyuşturucu Operasyonuna 3 Tutuklama, System.String[]
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polisin bir villaya düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ve 1 ruhsatsuz tabanca ile yakalanarak, adliyeye sevk edilen 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekipleri, Soğucak Mahallesi'ndeki bir villada uyuşturucu madde satıldığı bilgisine ulaştı. Bir süre villayı takibe alan polis, dün akşam saatlerinde şüphelilerin evde toplandığını gördü. Operasyon için harekete geçildi. Villada bulunan S.P. (39) isimli kadın ile D.Ş.(40) ve F.T. (28) gözaltına alındı. Yapılan aramada ise çeşitli yerlere gizlenmiş toplam 93.85 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 16.30 gram skunk, 6.90 gram esrar ile 1 adet hassas terazi, 9 milimetre çapında 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 4 mermi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 10 bin 155 TL ile 100 dolar ele geçirildi. Polisteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:53 Kaynak: DHA

Aydın, 3. Sayfa
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