Son Dakika Haberleri: Villadan çaldıkları kombiyi bahçeye saklayan 2 hırsız tutuklandı
Son Dakika Güncel Villadan çaldıkları kombiyi bahçeye saklayan 2 hırsız tutuklandı - Son Dakika

Villadan çaldıkları kombiyi bahçeye saklayan 2 hırsız tutuklandı

7 saat önce

KONYA'da girdikleri villanın kombisini çalan hırsızlar, kiraladıkları aracın plakasından yola çıkılarak yakalandı.

Villadan çaldıkları kombiyi bahçeye saklayan 2 hırsız tutuklandı, System.String[]

KONYA'da girdikleri villanın kombisini çalan hırsızlar, kiraladıkları aracın plakasından yola çıkılarak yakalandı. Kombiyi bir bahçeye sakladıkları belirlenen 2 şüpheli, tutuklandı.

Olay, Pazartesi günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi'ndeki bir villada meydana geldi. İddiaya göre hırsızlık maksadıyla villaya giren 2 şüpheli kombiyi söküp, çaldı. Çıkışta villanın bekçisini gören şüpheliler, bekçiye bıçak gösterip, korkutarak geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede yaptığı güvenlik kamera çalışmaları sonrası şüphelilerin olay yerinden kaçtığı otomobilin plakasını tespit etti. Polis, şüpheliler Emre Köroğlu (24) ve Kenan Batmaz'ı (22) kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin, çaldıkları kombiyi ise yakalanma ihtimallerini düşünerek olay yerine yakın bir yerdeki bahçeye sakladıkları tespit edildi. Bahçede çalınan kombiyi bulan polis, sahibine teslim etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Köroğlu ve Batmaz, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Selçuklu, Buhara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceren'in katili, 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş
2 aylık hamile olan İpek Tanrıyar, içki kadehiyle fotoğraf paylaştı Elini yıkamaya gitti, döndüğünde şoke oldu Elini yıkamaya giden kadın, hırsızların hedefi oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 18:33:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Villadan çaldıkları kombiyi bahçeye saklayan 2 hırsız tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]