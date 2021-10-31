Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu - Son Dakika

Silivri'deki bir villadan gelen silah sesleri, mahalle halkını sokağa döktü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Sinan ve Semra çiftini evlerinde ölü olarak buldu. Olayla ilgili geniş çaplı bir araştırma başlatıldı. Çiftin ölümüyle ilgili intihar şüphesi üzerinde duruluyor.

SİLAH SESLERİ DUYULDU

Çanta Balaban Mahallesi'nde bulunan 2 katlı villada iddiaya göre silah seslerinin gelmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından silah seslerin geldiği katın kapısı açıldı. İçeri giren ekipler koca Sinan Topçu ve eşi Servet Topçu'nun yerde cansız bedenleriyle karşılaştı. Koca Topçu'nun eşi Servet Topçu'yu silahla öldürdükten sonra intihar ettiği iddia edildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

"HERHANGİ BİR SORUN DUYMADIK"

Komşu İbrahim Bal, "İntihar olayı var. Kesin olarak ne olduğunu bilmiyorum. Aralarında daha önceden bir olay olmadı. Silah sesini benzeyen tahta düştü gibi bir ses duyduk." dedi.

İKİ ÇOCUKLARI VARDI

Komşu Şerife Polat, "Çok bir şey bilmiyoruz. Birbirini öldürdüklerini duyduk. Bizim komşularımız. Daha önce aralarında husumet hiç duymadık. Bir kızı bir oğlu vardı" ifadesini kullandı.