Üye Girişi
Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu - Son Dakika

Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu

31.10.2021 15:28

İstanbul Silivri'deki yaşayan Sinan Topçu ve Semra Topçu'nun cansız bedeni, yaşadıkları villada bulundu. Polisler, intihar iddiaları üzerinde duruyor. Topçu çiftinin iki çocuğu vardı.

Silivri'deki bir villadan gelen silah sesleri, mahalle halkını sokağa döktü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Sinan ve Semra çiftini evlerinde ölü olarak buldu. Olayla ilgili geniş çaplı bir araştırma başlatıldı. Çiftin ölümüyle ilgili intihar şüphesi üzerinde duruluyor.

Villadan gelen silah sesleri polisi harekete geçirdi! Kapıyı açan polis, evli çifti ölü buldu

SİLAH SESLERİ DUYULDU

Çanta Balaban Mahallesi'nde bulunan 2 katlı villada iddiaya göre silah seslerinin gelmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından silah seslerin geldiği katın kapısı açıldı. İçeri giren ekipler koca Sinan Topçu ve eşi Servet Topçu'nun yerde cansız bedenleriyle karşılaştı. Koca Topçu'nun eşi Servet Topçu'yu silahla öldürdükten sonra intihar ettiği iddia edildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Villadan gelen silah sesleri jandarmayı harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çifti ölü buldu

"HERHANGİ BİR SORUN DUYMADIK"

Komşu İbrahim Bal, "İntihar olayı var. Kesin olarak ne olduğunu bilmiyorum. Aralarında daha önceden bir olay olmadı. Silah sesini benzeyen tahta düştü gibi bir ses duyduk." dedi.

Villadan gelen silah sesleri polisi harekete geçirdi! Kapıyı açan polis, evli çifti ölü buldu

İKİ ÇOCUKLARI VARDI

Komşu Şerife Polat, "Çok bir şey bilmiyoruz. Birbirini öldürdüklerini duyduk. Bizim komşularımız. Daha önce aralarında husumet hiç duymadık. Bir kızı bir oğlu vardı" ifadesini kullandı.

Villadan gelen silah sesleri polisi harekete geçirdi! Kapıyı açan polis, evli çifti ölü buldu
Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu

Jandarma, İtfaiye, İntihar, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Usta sanatçı Gönül Orbey hayatını kaybetti 15:01 Usta sanatçı Gönül Orbey hayatını kaybetti Villa olayında korkunç ayrıntılar! Önce tekerlekli sandalyedeki eşinin kafasına sıktı, sonra kendisinin 14:35 Villa olayında korkunç ayrıntılar! Önce tekerlekli sandalyedeki eşinin kafasına sıktı, sonra kendisinin İngiliz ekibi açıkladı, devir alma süreci resmen başladı! İşte Acun Ilıcalı'nın ödeyeceği miktar 14:33 İngiliz ekibi açıkladı, devir alma süreci resmen başladı! İşte Acun Ilıcalı'nın ödeyeceği miktar
Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi 13:29 Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı 13:10 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı 13:07 Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı
Fatih Terim'den çılgın kadro! Taraftarın görmek istediği ilk 11'i sahaya çıkartıyor 11:01 Fatih Terim'den çılgın kadro! Taraftarın görmek istediği ilk 11'i sahaya çıkartıyor Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor 10:31 Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor

Son Dakika Haberleri
14:34 Dehşete düşüren anlar kamerada! 15 tonluk kamyon, ayağı takılan 8 yaşındaki çocuğun üstünden geçti
14:33 İngiliz ekibi açıkladı, devir alma süreci resmen başladı! İşte Acun Ilıcalı'nın ödeyeceği miktar
14:05 Son Dakika! Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden zirvesiyle ilgili açıklama: Yapıcı ilişkileri sürdürmek istiyoruz
13:55 Emekli emniyet amirinin sır ölümü! Çocukları cansız bedenini evinde buldu
13:29 Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi
13:28 Volkan Demirel'in eşi Zeynep, kıyafetine gelen eleştirilere verdiği cevapla gündem oldu
13:09 ABD Başkanı Biden, "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusunu cevapladı: İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz
13:07 Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı
13:05 Beşiktaş'ın iptal edilen golüne Deniz Çoban'dan yorum: VAR karışamaz
13:03 3036 yılıyla ilgili korkunç sözler! "Bunlar iyi günlerimiz" diyerek yaşanacakları anlattı
Cumhurbaşkanlığı cari açığın azaltılmasını sağlayacak reçeteyi hazırladı! İşte atılacak 10 kritik adım Cumhurbaşkanlığı cari açığın azaltılmasını sağlayacak reçeteyi hazırladı! İşte atılacak 10 kritik adım         
15:09
Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini öğrenmek için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini öğrenmek için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu         
14:52
Dehşete düşüren anlar kamerada! 15 tonluk kamyon, ayağı takılan 8 yaşındaki çocuğun üstünden geçti Dehşete düşüren anlar kamerada! 15 tonluk kamyon, ayağı takılan 8 yaşındaki çocuğun üstünden geçti         
14:35
Son Dakika! Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden zirvesiyle ilgili açıklama: Yapıcı ilişkileri sürdürmek istiyoruz Son Dakika! Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden zirvesiyle ilgili açıklama: Yapıcı ilişkileri sürdürmek istiyoruz         
14:05
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, kıyafetine gelen eleştirilere verdiği cevapla gündem oldu Volkan Demirel'in eşi Zeynep, kıyafetine gelen eleştirilere verdiği cevapla gündem oldu         
13:28
ABD Başkanı Biden, ABD Başkanı Biden, "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusunu cevapladı: İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz         
13:09
Uyuşturucu kavgasında kolundan bıçaklanan genç gözyaşlarına boğuldu: Sensin o yalamık dedim, koluma batırdı Uyuşturucu kavgasında kolundan bıçaklanan genç gözyaşlarına boğuldu: Sensin o yalamık dedim, koluma batırdı         
11:50
Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup kamera karşısına geçti Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup kamera karşısına geçti         
10:41
Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a açık açık söyledi: Parasını verip kulüpten gönderin Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a açık açık söyledi: Parasını verip kulüpten gönderin         
10:28
G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi         
17:47
Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar         
17:27
Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı         
15:12
Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan         
15:08
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2021 15:34:17. #1.13#
SON DAKİKA: Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement