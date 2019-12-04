Son Dakika Haberleri: Villalardan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Villalardan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Villalardan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde villalardan televizyon çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Villalardan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde villalardan televizyon çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Sapanca ilçesi Dibektaş Mahallesinde bulunan iki villadan televizyon çalındığı ihbarı üzerine Sapanca İlçe Jandarma Asayiş ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen E.A, M.D. ve Y.E, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.


Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde suçlarını kabul ederek, çalıntı malları sattıkları yerlerin adreslerini verdi. Ekipler, belirtilen adrese gidip çalıntı televizyonları alarak sahiplerine teslim etti.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Ferizli L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Dibektaş, Sakarya, Sapanca, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Önce namaz kıldı, sonra imamın cep telefonunu çaldı
Yeraltı kabloları patlayınca, vatandaş panik yaşadı Hazırladığı kahvaltıyı beğenmeyen emekli boksör, annesini rehin aldı Kaza yapan motosikletlinin yardımına koşan 3 gence kamyon çarptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 17:11:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Villalardan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]