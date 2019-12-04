Son Dakika Haberleri: Villalardan televizyon çalan 3 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Villalardan televizyon çalan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Villalardan televizyon çalan 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

SAKARYA'nın Sapanca ilçesindeki villalardan televizyon çalan 3 şüpheli yakalandı.

Villalardan televizyon çalan 3 kişi tutuklandı, System.String[]

SAKARYA'nın Sapanca ilçesindeki villalardan televizyon çalan 3 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cuma günü, Sapanca Dibektaş Mahallesi'ndeki iki villada çalınan televizyonlar üzerine jandarma çalışma başlatı. Soruşturma sonucu kimlikleri tespit edilen E.A., M.D. ve Y.E. yakalanarak gözaltına aldı. İfade veren 3 şüpheli, çaldıkları 2 televizyonu sattıkları kişilerin adını verdi. Televizyonlar alınarak sahiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Sapanca, TV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
Acun Ilıcalı, FOX TV'ye açtığı format davasında haklı bulundu Hasan Ali Yücel ismini bilemeyen yarışmacılar, izleyiciyi isyan ettirdi Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 18:02:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Villalardan televizyon çalan 3 kişi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]