Villarreal kupayı kazandı, Galatasaray yıkıldı! Avrupa'da işimiz artık daha zor

UEFA Avrupa Ligi'ni Villarreal'in kazanmasının ardından Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne kaçıncı ön eleme turundan katılacağı belli oldu.

İLK MAÇ 20-21 TEMMUZ'DA

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak ve gruplara katılmak için 3 eleme oynayacak. 2. ön eleme turunda ilk maçlar, 20-21 Temmuz tarihinde oynanacak. Galatasaray'ın 2. eleme turunda kesinleşen muhtemel rakipleri ise Celtic, PSV ve Sparta Prag