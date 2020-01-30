Villarreal, Francisco Alcacer'i renklerine bağladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Villarreal, Francisco Alcacer'i renklerine bağladı - Son Dakika Spor

Villarreal, Francisco Alcacer'i renklerine bağladı

6 saat önce

Villarreal'den yapılan açıklamada, "Paco" lakaplı 26 yaşındaki futbolcuyla 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Villarreal, Francisco Alcacer'i renklerine bağladı, System.String[]

Villarreal'den yapılan açıklamada, "Paco" lakaplı 26 yaşındaki futbolcuyla 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.


İspanyol basını, Villarreal'in transferden dolayı Borussia Dortmund'a yaklaşık 25 milyon avro ödeyeceğini yazdı.


Bu sezon Almanya'da lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde 15 maçta forma giyen Alcacer, 7 gol kaydetti.


Diğer yandan Barcelona Kulübü Kurumsal İlişkiler Müdürü Guillermo Amor, Barça TV'ye yaptığı açıklamada, Luis Suarez'in sakatlığına rağmen yarın gece sona erecek ara transfer döneminde forvet oyuncusu almayacaklarını söyledi.


Bu arada Barcelona, kadrosundaki 21 yaşındaki kanat oyuncusu Carlos Perez'i 30 Haziran'a kadar İtalya'nın Roma takımına kiraladı. Roma'nın sezon sonunda,


11 milyon avro artı başarıya bağlı 3,5 milyon avro karşılığında Perez'i satın alma opsiyonu bulunduğu bilgisi paylaşıldı.


Borussia Dortmund, Villarreal, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:35 
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