Villarreal kupayı aldı, Devler Ligi'ne gidecek Beşiktaş ve Galatasaray'ı yaktı - Son Dakika

Villarreal kupayı aldı, Devler Ligi'ne gidecek Beşiktaş ve Galatasaray'ı yaktı

27.05.2021 10:12

Dün akşam Manchester United'ı penaltı atışlarında mağlup eden Villarreal, UEFA Avrupa Ligi'nin kazananı oldu. İspanyol ekibinin kupayı müzesine götürmesi ise Galatasaray ve Beşiktaş için pek de iyi olmadı. Buna göre; ligi ikinci tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılım için üç ön eleme oynayacakken, Siyah-Beyazlılar ise Devler Ligi grup kuralarına üçüncü torba yerine dördüncü torbadan katılacak.

UEFA Avrupa Ligi final maçında Manchester United'ı mağlup ederek kupaya uzanan Villarreal, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde ederken Galatasaray'ı ve Beşiktaş'ı üzdü.

İspanya La Liga'yı ilk 4 sırada tamamlayamayan Villarreal, UEFA Kupası'nı kazanarak Devler Ligi'nin yolunu tutarken 11. ülkenin kontenjanı kullandığı için sarı kırmızılıların 2 yerine 3 ön eleme oynamasını sağladı.

Avrupa Ligi'ni Villarreal'in kazanması, Galatasaray ve Beşiktaş için hiç iyi olmadı

ERKEN START VERECEK

2021-22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek için 3 öne eleme oynaması gereken Galatasaray, yeni sezona erken start vermek zorunda kalacak. Halihazırda bir teknik direktörü olmayan ve 19 Haziran'da seçime gidecek olan Galatasaray, 13-14 Haziran'da top başı yapacak. Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden katılacak olan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ise Celtic, PSV ve Sparta Prag oldu.

DÖRDÜNCÜ TORBA SÜRPRİZİ

Süper Lig'de şampiyon olarak gruplara direkt katılım hakkı elde eden siyah beyazlılar ise Villarreal'in kupayı kazanmasıyla, grup kuralarında üçüncü torba yerine dördüncü torbada yer alacak.

DE GEA'NIN KAÇIRDIĞI PENALTI

120 dakikası 1-1 sona eren karşılaşmada, kazananı penaltılar belirledi. David de Gea, penaltıdan faydalanamadı ve Villarreal, Manchester United'ı 12-11 yenerek kupaya ulaştı. Bu da Türk kulüplerine yaramadı.

Villarreal kupayı aldı, Devler Ligi'ne gidecek Beşiktaş ve Galatasaray'ı yaktı

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Son Dakika Spor Villarreal kupayı aldı, Devler Ligi'ne gidecek Beşiktaş ve Galatasaray'ı yaktı - Son Dakika Spor


YORUMLAR (4)
  • Mersinli: Şampiyonlar ligine galatasaray ve milli takımın aldığı puanlar la gidiyorsun araştır bı bak ne feneri Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Gerçek Babafingo: Gs bjk ve ts maalesef Avrupa maçlarında son yıllarda gereken önemi göstermeyip hep puan kaybetti.Ts yedek kadro ile çıktı çoğu maça.bundan sonra şampiyonlar ligine çok zor gideceğiz.şimdi bile Avrupa'ya FB nin yıllar önce aldığı puanlarla gidiyoruz.cl de Beşiktaş inşallah averaj takımı olmaz. Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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