Villarreal, Sivasspor maçına odaklandı - Son Dakika

Villarreal, Sivasspor maçına odaklandı

21.10.2020 17:59
Villarreal, Sivasspor maçına odaklandı, System.String[]

İspanya'nın Villarreal takımının teknik direktörü Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 1. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a karşı oynayacakları maç için "Heyecanlı, hırslı ve rakibe saygılıyız." dedi.

İspanya'nın Villarreal takımının teknik direktörü Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 1. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a karşı oynayacakları maç için "Heyecanlı, hırslı ve rakibe saygılıyız." dedi.

Emery, video konferansla yapılan basın toplantısında, Sivasspor maçı öncesinde takımın durumunu ve Avrupa Ligi hedeflerini değerlendirdi.

Sivasspor, Maccabi Tel Aviv ve Karabağ ile birlikte oldukları grubun favorisi gösterilmelerinin kendilerini şartlandırmaması gerektiğinin altını çizen Emery, "Bu kupadaki hedefimiz talepkar olmak ve yüksek sınırlar koymaktır. Takım kendine güveni en üst düzeyde. Avrupa'da çok daha iyi şeyler yapmanın zamanının geldiğini düşünüyoruz." dedi.

"Sivasspor karşısında kazanmak istiyorsak iyi oynamalıyız." diyen Emery, rakiplerinin analizini şu sözlerle yaptı:

"4-4-2 veya 4-3-3 oynayan bir takım. 4-3-3'te daha iyi olduklarını ve yarın da bu şekilde oynayacaklarını düşünüyorum. Duran toplarda Fajr çok iyi ve ne yapacağı belli olmayan Gradel'e sahipler. İyi futbolcuları var. En iyi performanslarını ortaya koyacaklarını düşünüyoruz. Biz, topa daha fazla sahip olmayı ve topu rakip sahada tutmayı planlıyoruz. Geçişlere, hızlı paslara müsaade etmemeliyiz. Riskli oynarsak, karşımızda bunu fırsata çevirebilecek bir takım var. Rakibe çok fazla duran top, korner vermemeye çalışacağız. Rakibe çok saygılı oynamalıyız."

Geçmişte çalıştırdığı Sevilla takımı ile 3 kez üst üste UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan (2014, 2015, 2016) Emery, Villarreal ile de bu kupada başarılı olmak istediklerini belirtip, "Benim için Villarreal'de yeni bir tecrübe, yeni bir kazanma hırs var. Kupayı kazanmanın çok zor olduğunu biliyoruz ama bu turnuvanın zevkini çıkarmak istiyoruz. Maç maç düşünüp, hareket edeceğiz." şeklinde konuştu.

Avrupa'da ilk maça iyi başlamanın ve kazanmanın önemli olduğunu vurgulayan İspanyol teknik adam, Valencia'ya karşı oynadıkları ve 2-1 kazandıkları son lig maçına göre Sivasspor karşılaşmasında ilk 11'de değişikliğe gideceğini söyledi.

Sivasspor karşısında, sakat futbolcuları Gerard Moreno, Pervis Estupinan, Dani Parejo ve Alberto Moreno'dan yoksun olacak Villarreal'de teknik direktör Emery'nin Sergio Asenjo, Raul Albiol, Moi Gomez veya Paco Alcacer'i dinlendirmesi bekleniyor.

İspanyol teknik adamın, bu sezon şimdiye kadar yapılan maçlarda yedekten oyuna aldığı Gero Rulli, Funes Mori, Jaume Costa, Take Kubo ve Carlos Bacca'ya ilk kez ilk 11'de fırsat verebileceği tahmin ediliyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Villarreal, Sivasspor maçına odaklandı - Son Dakika Spor

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