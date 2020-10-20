Villarreal - Sivasspor maçını Serhiy Boiko yönetecek
20.10.2020 14:25
Avrupa Ligi I Grubu'nda perşembe günü Villarreal ile DG Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmayı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek.
Avrupa Ligi I Grubu'nda perşembe günü Villarreal ile DG Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmayı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Sivasspor, 22 Ekim Perşembe akşamı İspanya temsilcisi Villarreal ile karşılaşacak. El Madrigal Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Ukraynalı hakem Serhiy Boiko düdük çalacak. Boiko'nun yardımcılıklarını Semen Shlonchak ve Viktor Matyash yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Vitaliy Romanov olacak.
(Oğuzhan Sarzep/İHA)
Son Dakika Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Zengilan şehri bizimdir Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı takıldı Alanya maçında 11'e alınmayan Feghouli ısınma çalışmalarında yer almadı Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi Oyuncu Gurur Aydoğan, ticarete atılmaya karar verdi İtalya'da 30 kadına bilinçli olarak HIV bulaştıran bir kişiye, 24 yıl hapis cezası Sipariş verdiği pizzadan tel çıkan şarkıcı Alya, isyan etti: Kafayı yediniz herhalde "Mekanın sahibi geri geliyor" diyen Buket Aydın, yeni projesini duyurdu