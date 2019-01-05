Villasında 15 Çeşit Meyve Sirkesi Yapıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 15 çeşit meyve sirkesi üreten Pınar Güney, villasında düzenlediği tadım günü etkinliğinde sirkelerini tanıttı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 15 çeşit meyve sirkesi üreten Pınar Güney, villasında düzenlediği tadım günü etkinliğinde sirkelerini tanıttı.



Bodrum'un Yakaköy Mahalesi'nde yaşamını sürdüren ve 25 yıllık tekstil sektörü geçmişi bulunan evli bir çocuk annesi Pınar Güney (45), yaşamını sürdürdüğü lüks villanın büyük bir bölümünü, sirke yapımı ve fermente süreci için kullanıyor.



Raflarda satılan sirkeleri tüketmek yerine, ailesi için sirke yapmaya karar veren Güney, yaklaşık 5 yıl önce bu düşüncesini geliştirdi. Hem çocuğuna hem de yakın çevresine ev sirkesi yediren Güney, hukukçu olan eşi ve 10 yaşındaki oğluyla yaşadığı villasında yakın çevresi için tadım günü düzenledi.



Güney, davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Güney, Bodrum mandalinası başta olmak üzere birçok meyveden elde ettiği sirkelerinin yapım aşamasını uygulamalı olarak gösterdi.



Etkinlikte ayrıca, villanın bir odasında bulunan ve fermente sürecinde kavanozlarda beklemeye bırakılan meyve sirkelerinin de tadımı gerçekleştirildi. Sirkelerin tadına bakan davetlilerin oldukça şaşırdığı ve etkilendiği gözlendi.



Pınar Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev sirkesini ilk olarak ailesi için yaptığını ancak çevresinden de talep görmesi üzerine bu işi ilerlettiğini söyledi.



Evinin bir odasını ev sirkeleri için ayırdığını belirten Güney, "Sirkenin son derece faydalı olduğu ve fermente sirke üretmemiz gerektiğini bildiğim için bu işe başlamaya karar verdim. Raflardan tüketmek yerine kendim yapmayı tercih ediyorum." dedi.



Sirke üzerine internette çok araştırmalar yaptığını ifade eden Güney, şekerli olan tüm meyvelerden sirke olabildiğini aktardı.



"Evimin bir köşesini sirkelere ayırdım"



Şimdiye kadar 15 farklı meyveden sirke yaptığını anlatan Güney, şöyle konuştu:



"Elma, üzüm, nar, portakal, mandalina, zencefil, limon, kivi, karpuz ve kavun gibi aklınıza gelebilecek her şeyden sirke olabilir. Küçük adımlarla yeni sirkeler de gelecek. Evimin bir köşesini sirkelere ayırdım. Çevreme ve arkadaşlarıma yaptığım sirkeleri gösteriyorum. Onları da teşvik ediyorum. Tarımımıza sahip çıkmalıyız. GDO'lu ürünler tüketmemeye dikkat etmeliyiz. Elimizde ne varsa onu kullanmaya gayret etmeliyiz. Sirke yapmak çok kolay ancak sabır göstermeliyiz. 20 gün bekletmemiz gerekiyor, bu süreçte yavaş yavaş fermente oluyor."



Sirkeleri çocuğu gibi gördüğünü belirten Güney, "Çok heyecanlanıyorum. Ben büyütüp, ben şekillendiriyorum. Benim ürettiğim ürünler olduğu için çok mutluyum. Sirke vücudumuza son derece yararlı. Market ürünlerin itinayla kaçınıyorum." diye konuştu.



Güney, şuan için herhangi bir satış yapmadığını ancak, hedefinin ilerleyen süreçte sirkelerinin organik ürünlerin arasında yer almasını sağlamak olduğunu vurguladı.

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