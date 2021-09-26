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Villasının bahçesini sürerken poşete sarılı silah ve şarjör bulan vatandaş: Bize büyü yaptılar diye düşündük - Son Dakika

Villasının bahçesini sürerken poşete sarılı silah ve şarjör bulan vatandaş: Bize büyü yaptılar diye düşündük

26.09.2021 13:18

İstanbul Pendik'te bir vatandaş, 2,5 yıldır yaşadığı villanın bahçesini sürerken gömülü silah ve şarjör bulunca büyük şaşkınlık yaşadı. Bulunan silah ve şarjör incelenmek üzere jandarma ekipleri tarafından alındı. Silahı bulan vatandaş, "Poşete sarılmış, üzeri bantlanmış bir şey buldum. Yere attım kemik gibi bir ses geldi. Biz birileri bize büyü yapıp buraya gömdü diye düşündük. Falçata ile poşetleri açtım. Silah olduğunu anlayınca jandarmaya haber verdik" ifadelerine yer verdi.

Pendik'te villasının bahçesini süren Yakup Torun, bahçesini kazdığı esnada poşete sarılarak ağzı bantlanmış şekilde 1 adet silah ve 1 adet şarjör buldu. Torun, durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri silahın bulunduğu villa ve bahçesinde arama yaparken, bulunan silah ve şarjör ekipler tarafından alındı. Öte yandan bahçeye gömülü silah ve şarjörün bulunma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Villasının bahçesini sürerken poşete sarılı silah ve şarjör bulan vatandaş: Bize büyü yaptılar diye düşündük

"BÖYLE BİR ŞEY İLK DEFA ÇIKIYOR"

Silahı bulan Yakup Torun, "Kış geldiği için kışlık sebzeler ekmek istedik. Bahçeyi belliyorduk. Ispanak ekmek için bahçeyi bellerken küreğin ucuna sert bir cisim geldi. Önce taş zannettim, sonra çıkarıp baktım. Poşete sarılmış, üzeri bantlanmış bir şey buldum. Yere attım kemik gibi bir ses geldi. Biz birileri bize büyü yapıp buraya gömdü diye düşündük. Falçata ile poşetleri açtım. Silah olduğunu anlayınca jandarmaya haber verdik. Zaten evimizde güvenlik kamerası görüntüleri ile birlikte silahı jandarma aldı. Bizim ifademizde jandarma aldı. Biz sürekli burayı ekip biçiyoruz, böyle bir şey ilk defa çıkıyor. Geçen sene bahçenin verimi artsın diye gübre döktürmüştüm buraya, onunla mı geldi yoksa buraya gömülü müydü bilemiyorum. Jandarma araştırıp bulacak" dedi.

Villasının bahçesini sürerken poşete sarılı silah ve şarjör bulan vatandaş: Bize büyü yaptılar diye düşündük

Yakup Torun, Jandarma, Pendik, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Villasının bahçesini sürerken poşete sarılı silah ve şarjör bulan vatandaş: Bize büyü yaptılar diye düşündük - Son Dakika


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SON DAKİKA: Villasının bahçesini sürerken poşete sarılı silah ve şarjör bulan vatandaş: Bize büyü yaptılar diye düşündük - Son Dakika
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