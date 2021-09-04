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Villasının yanındaki şantiyeyi bastığı iddiası ile Ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Villasının yanındaki şantiyeyi bastığı iddiası ile Ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı hakkında suç duyurusu

04.09.2021 17:35

Muğla'nın Bodrum ilçesinde villasının yanındaki şantiyeyi silahlı adamlarıyla bastığı iddia edilen iş insanı Bülent Eczacıbaşı'nın görüntüleri çok konuşulmuştu. Şantiye yöneticileri, Eczacıbaşı ve çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı, Bodrum'da yanına aldığı silahlı adamlarıyla villasının yanındaki şantiyeye girmiş ve çalışanlarla bir tartışma yaşamıştı. İş insanının gündeme bomba gibi düşen görüntüleri sonrası olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şantiye çalışanları Eczacıbaşı hakkında, "Araziye izinsiz girmek"ten suç duyurusunda bulundu.

ZOR KULLANARAK ÇALIŞANIN TELEFONUNU ALDI

Görüntülerde, çalışanların "Burası özel arazi, buraya giremezsiniz" uyarıları üzerine Bülent Eczacıbaşı'nın "Biz ister çıkarız ister çıkmayız, kimse bir şey yapamaz bize" dediği görülüyor. Aynı çalışanın Polise şikayet edeceğiz" uyarısı üzerine Bülent Eczacıbaşı "Et" yanıtını veriyor. Ardından Eczacıbaşı'nın yanında bulunan belinde silahı olan biri, şantiye çalışanının elindeki telefonu zor kullanarak alıp, çektiği görüntüleri siliyor.

Ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı hakkında şantiye bastığı iddiasıyla suç duyurusu

ECZACIBAŞI HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA

Eczacıbaşı Holding'den yapılan açıklamada ise, "Kamu mülkiyeti olan bir araziden Bülent Eczacıbaşı geçerken, ruhsatsız bir inşaatın görevlilerince kendisinin engellendiği" ileri sürüldü.

Villasının yanındaki şantiyeyi bastığı iddiası ile Ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı hakkında suç duyurusu

Bülent Eczacıbaşı, İş Adamı, Bodrum, Bomba, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Villasının yanındaki şantiyeyi bastığı iddiası ile Ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı hakkında suç duyurusu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • OĞUZ İÇEN : Kim inanır eczacıbaşı silahlı adamlarıyla mülk basıp tehditden yargılanıp ceza evine girecek,bu ülkede imkansız,çünkü herkes ADALET KARŞISINDA EŞİT DEĞİL.... Cevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır
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