Villasının yanındaki şantiyeyi bastığı iddiası ile Ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı hakkında suç duyurusu

Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı, Bodrum'da yanına aldığı silahlı adamlarıyla villasının yanındaki şantiyeye girmiş ve çalışanlarla bir tartışma yaşamıştı. İş insanının gündeme bomba gibi düşen görüntüleri sonrası olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şantiye çalışanları Eczacıbaşı hakkında, "Araziye izinsiz girmek"ten suç duyurusunda bulundu.

ZOR KULLANARAK ÇALIŞANIN TELEFONUNU ALDI

Görüntülerde, çalışanların "Burası özel arazi, buraya giremezsiniz" uyarıları üzerine Bülent Eczacıbaşı'nın "Biz ister çıkarız ister çıkmayız, kimse bir şey yapamaz bize" dediği görülüyor. Aynı çalışanın Polise şikayet edeceğiz" uyarısı üzerine Bülent Eczacıbaşı "Et" yanıtını veriyor. Ardından Eczacıbaşı'nın yanında bulunan belinde silahı olan biri, şantiye çalışanının elindeki telefonu zor kullanarak alıp, çektiği görüntüleri siliyor.

ECZACIBAŞI HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA

Eczacıbaşı Holding'den yapılan açıklamada ise, "Kamu mülkiyeti olan bir araziden Bülent Eczacıbaşı geçerken, ruhsatsız bir inşaatın görevlilerince kendisinin engellendiği" ileri sürüldü.