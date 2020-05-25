Villaya uyuşturucu baskını: 4 gözaltı - Son Dakika

Villaya uyuşturucu baskını: 4 gözaltı

BURSA - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir villaya yapılan uyuşturucu baskınında 4 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında önceden belirlenen bir villaya baskın düzenledi. Yapılan baskın sonucu uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Villa da yapılan aramalarda ise, 2 kilo 186 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 43 bin lira para, 2 adet ruhsatsız silah ve bu silahlara ait 175 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, P.Ü., B.U., A.G. ve M.Ü. isimli şüpheliler adliyeye sevk edildi.