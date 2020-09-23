DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Villaya uyuşturucu baskını: 500 kök Hint keneviri ele geçirildi

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, içerisinde kenevir yetiştirilen villaya yapılan baskında yaklaşık 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Darıca Pirireis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi Kevser Sokak'ta bir villaya baskın düzenledi. Villanın içerisinde oluşturulan düzenekle kenevir yetiştirildiği belirlenerek, ekilen yaklaşık 500 kök Hint keneviri söküldü. 1 kişi gözaltına alınırken, ismi açıklanmayan kişinin yaklaşık 2 yıl önce villayı kiraladığı ve tek başına yaşadığı öğrenildi. Operasyonun ardından villa mühürlenirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.