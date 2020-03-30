Villayı gece kulübüne çevirdiler, koronavirüs partisinde doktor kıyafeti giydiler: 11 gözaltı

Koronavirüs dünyaya hızla yayılırken İstanbul'da bir villa gece kulübüne çevrildi, doktor kıyafeti giyen birçok katılımcı sabaha kadar dans etti.



AFP'nin DHA'ya dayandırdığı haberine göre olay cumartesi akşamı yaklaşık 80 katılımcı ile birlikte İstanbul'da gerçekleşti.