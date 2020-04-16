Villayı uyuşturucu imalathanesine çeviren 5 sanık hakim karşısında - Son Dakika
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Villayı uyuşturucu imalathanesine çeviren 5 sanık hakim karşısında

7 saat önce

KONYA'da inşaat halindeki villanın bodrum katını, 10 milyon lira harcayarak uyuşturucu imalathanesine dönüştürüp, esrar ürettikleri iddiasıyla tutuklanan 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Villayı uyuşturucu imalathanesine çeviren 5 sanık hakim karşısında, System.String[]

KONYA'da inşaat halindeki villanın bodrum katını, 10 milyon lira harcayarak uyuşturucu imalathanesine dönüştürüp, esrar ürettikleri iddiasıyla tutuklanan 5 sanığın yargılanmasına başlandı. Haklarında 60'ar yıla kadar hapis cezası istenen sanıklar, uyuşturucu ticareti ile ilgileri olmadığını iddia etti.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde inşaat halindeki villada, yurt dışına gönderilmek üzere uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisini aldı. Polis, takibe aldığı villaya geçen haziran ayında baskın düzenledi. Çevresinde çok sayıda köpek bulunan villanın zeminindeki tahta kapak kaldırdığında, bodrum katta odalar olduğunu gördü. Uzaktan kumandalı asansör ile bodrum kata inen polisler uyuşturucu imalathanesiyle karşılaştı.

İmalathanede 65 kilogram kubar esrar, 5 kilogram toz esrar ile Türkiye'de ilk kez ele geçirilen 1,2 milyon lira değerinde, genetiği değiştirilmiş hibrit esrar (lemon haze) bulundu. Ayrıca 10 ruhsatsız yivli tüfek, 1 keskin nişancı tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ve mermi ele geçirildi. ?

Şüphelilerin 10 milyon lira harcayarak uyuşturucu imalathanesine dönüştürdükleri villada, olası polis baskınına karşı, telsizle irtibat kurarak önlem aldıkları tespit edildi.

Kuyumcu ve inşaatçı olan villa sahibi Yasin Küçük (31) ile Mustafa Küçük (42), Bahadır Akı (27), Rahmi Öcal (51) ve oğlu Fahrettin Öcal (24) gözaltına alındı. 5 şüpheli sevk edildikleri adliyece mahkemece tutuklandı.

KOKU VERMEYEN POŞETLERLE YURT DIŞINA GÖNDERMİŞLER

Şüphelilerin imalathanede ürettikleri esrarı, kendi makineleriyle özel üretilmiş, dışarıya koku vermeyen vakumlu poşetlere koyup kargoyla yurt dışına gönderdikleri belirlendi.  Uyuşturucunun dikkat çekmemesi için poşetlerin üzerine 'ağaç kabuğu' yazdırdıkları tespit edildi. Sürekli olarak yurt dışına giden şüphelilerin imalathanedeki malzemeleri de gittikleri ülkelerden aldıkları saptandı.

SÜS HAVUZLU ÖNLEM

Şüphelilerin villanın bahçesine, imalathanede çalıştıkları sırada yukarıdan ses duyulmaması için süs havuzu yaptırdıkları öğrenildi. Villa, yapılan incelemenin ardından mühürlendi.

YARGILANMALARINA BAŞLANDI

5 şüpheli hakkında Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu madde imalatı yapmak' suçundan 40'ar yıldan 60'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen ilk duruşmasına tutuklu sanıklar SEGBİS ile katılırken, avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.  Tutuklu sanıklardan Yasin Küçük, "Uyuşturucu maddeleri geceleri paketliyordum. O sırada yanımda kimse bulunmuyordu. Rahmi işçi tedarik ediyordu. Malzemeleri de ucuza alıyordu. Görevi buydu. Fahrettin'i 8 yıldır tanıyorum. Babasının yanına gelip, giderdi. Onun bu olaylarla bir ilgisi yoktur. Uyuşturucu maddelerin bulunmasında polise yardım ettim. Bu hususun mahkemece nazara alınmasını talep ediyorum. Pişmanım"dedi. Rahmi Öcal da "Suçlamaları kabul etmiyorum. Maaşla çalışan bir işçiyim. 2 bin 600 lira maaşla çalışıyordum. Uyuşturucu maddelerle ilgim yok. Uyuşturucunun yerini bilmiyordum. Polis bulduğu zaman çok şaşırmıştım"diye konuştu. Diğer 3 sanık da suçlamaları kabul etmeyerek, uyuşturucu ticareti ile kendilerinin ilgisi olmadığını ileri sürdü.

Duruşma, dosyadaki delil durumu ve suçun katalog suçlardan olması nedeniyle sanıklarının tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek ertelendi.


Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 05:43 Kaynak: DHA

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