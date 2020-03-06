Villayı uyuşturucu serasına çeviren 2 İranlı adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Villayı uyuşturucu serasına çeviren 2 İranlı adliyede - Son Dakika

Villayı uyuşturucu serasına çeviren 2 İranlı adliyede

6 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polisin bir villaya düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde yetiştirmek için kurulmuş sera düzeneği ele geçirildi.

Villayı uyuşturucu serasına çeviren 2 İranlı adliyede, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polisin bir villaya düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde yetiştirmek için kurulmuş sera düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1'i kadın 2 İranlı, adliyeye sevk edildi.

Alanya'nın Bektaş Mahallesi'nde bulunan bir villada uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisini alan Alanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Belirlenen adrese dün operasyon düzenleyen ekipler, 31 gram esrar, uyuşturucu satışında kullanılan 3 hassas terazi, saksılara ekili vaziyette 59 kök Hint keneviri, uyuşturucu madde imal etmek amacıyla alüminyum folyoyla izole edilmiş çadır içerisinde klima, fan, nemlendirme, aydınlatma ve ısı ölçer cihazları ele geçirdi. Olayla ilgili, villada yaşadığı belirlenen İran uyruklu Pourya O. (29) ile Aida E. (25) gözaltına alındı.Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.


Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:01 Kaynak: DHA
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