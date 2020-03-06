Villayı uyuşturucu serasına çeviren 2 İranlı adliyede (2) - Son Dakika

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Villayı uyuşturucu serasına çeviren 2 İranlı adliyede (2)
6 saat önce
ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDIAntalya'nın Alanya ilçesinde polisin lüks villaya düzenlediği operasyonda gözaltına alınan İran uyruklu 2 şüpheliden Pourya O. tutuklanırken, Aida E. ise sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:27 Kaynak: DHA
ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin lüks villaya düzenlediği operasyonda gözaltına alınan İran uyruklu 2 şüpheliden Pourya O. tutuklanırken, Aida E. ise sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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