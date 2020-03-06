Villayı uyuşturucu serasına çeviren 2 İranlı adliyede (2) - Son Dakika

ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin lüks villaya düzenlediği operasyonda gözaltına alınan İran uyruklu 2 şüpheliden Pourya O. tutuklanırken, Aida E. ise sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi'ne teslim edildi.