Villarreal: 1-3 (YENİDEN)

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Pavel Orel, Petr Blazej, Jiri Kriz

KARABAĞ: Magomedaliyev, Hüseynov, Mammadov, Medine, Guerrier, Garayev, Andrade (Dk.90 İbrahimli), Ozobic (Dk.61 Emreli), Romero (Dk.61 Matic), Zoubir (Dk.82, Owusu (Dk.90 Bayramov)VILLARREAL: Rull, Pena, Foyth (Dk.90 Funes Mori ), Pau Torres, Jaume Costa (Dk.75 Pino), Pedraza, Trigueros, Chukwueze (Dk.86 Alex Baena), Iborra, Bacca (Dk.75 Moi Gomez), Kubo (Dk.75 Alcacer)GOLLER: Dk.79 Owusu ( Karabağ ) - Dk.80 Pino, Dk.85 ve 90+3 Alcacer ( Villarreal )SARI KARTLAR: Romero, Ozobic, Andrade, Hüseynov ( Karabağ) - Iborra (Villarreal)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2'nci hafta maçında Azerbaycan ekibi Karabağ, İspanya'nın Villarreal takımını İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk etti. Mücadelede Karabağ'ın golünü 79'uncu dakikada Owusu kaydederken, Villerrea'in gollerini 80'inci dakikada Pino, 85'inci ve 90+3'üncü dakikada Alcacer kaydetti. Karşılaşmada konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.16'ncı dakikada Trigueros'un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Bacca'nın vuruşunda Magomedaliyev meşin yuvarlağı kornere çeldi.30'uncu dakikada Kubo'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Chukwueze'nin şutu kaleci Magomedaliyev'de kaldı.32'nci dakikada kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Trigueros'un şutunu kaleci Magomedaliyev güçlükle kornere çeldi.54'üncü dakikada gelişen Villerreal atağında sağ çaprazda topla buluşan Chukwueze'nin vuruşunu kaleci Magomedaliyev oyun alanına çeldi. Dönen topu Karabağ savunması uzaklaştırdı.63'üncü dakikada sol kanattan Kubo'nun pasında topla buluşan Chukwueze'nin vuruşunda kaleci Magomedaliyev meşin yuvarlağı kornere çeldi.76'ncı dakikada sağ kanttan Owusu'nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Matic'in sert şutu direğin yanından auta çıktı.79'uncu dakikada Andrade'nin savunma arkasına attığı aşırtma pasında topla buluşan Owusu'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.80'inci dakikada sol kanattan Trigueros'un pasında ceza sahasında topla buluşan Pino'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.85'inci dakikada sol çizgide Mammadov'un hatasında topa sahip olan Chukwueze, meşin yuvarlağı Alcacer'e aktardı. Alcacer'in bekletmeden düzgün vuruşunda top filelere gitti: 1-2.

90+3'üncü dakikada Hüseynov'un müdahalesi ile Alex Baena yerde kaldı. Mücadelenin hakemi penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Alcacer'in vuruşunda kaleci Magomedaliyev'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.

- İstanbul