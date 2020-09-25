Villeroy: ECB'nin manevra için yeterince alanı var

Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, Euro bölgesinde enflasyonun, henüz Avrupa Merkez Bankası'nın istediği düzeylerde olmadığına dikkat çekti.

ECB'nin manevra için oldukça çok alanı bulunduğunun altını çizen Villeroy, ECB'nin kapasitesinin yeterli olduğu kadar ve gerekli olduğu ölçüde hareket edeceğinen hiç kimsenin kuşkusu olmaması gerektiğini vurguladı.

Bununla birlikte ECB'nin yalnızca, ABD Merkez Bankası'nın kullandığı stratejileri izlemeyeceğinin de bilinmesini istediğine işaret eden Villeroy, ECB'nin enflasyon hedefinin orta vadede esnek ve simetrik olduğunu söyledi.Avrupa Merkez Bankası (ECB), küresel ekonomide temel belirsizlik kaynağının coronavirüs pandemisi olduğuna dikkat çekti ve ekonomik aktivitenin hala kriz öncesi düzeylerin çok altında kalmaya devam ettiği uyarısı yaptı.

ECB'nin Ekonomik Bülten'inde, küresel ekonomik görünümdeki risklerin aşağı yönlü olduğuna ve küresel ekonomide kalıcı izler bırakabilecek pandeminin evrimine ilişkin belirsizliklerin yanı sıra, Brexit, artan ticaret korumacığılına ve küresel arz zincirindeki bozulmalara da dikkat çekildi.