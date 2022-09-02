VİLNİUS, 2 Eylül (Xinhua) -- Litvanya 'nın başkenti Vilnius'ta açılan çağdaş Afrika sanatı sergisinde, altı ülkeden on beş sanatçıya ait 30'dan fazla eser sergileniyor.

Kaynak: Xinhua

Litvanya, Afrika, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Litvanya'da Çağdaş Afrika Sanatı Sergisi Açıldı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.