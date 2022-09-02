Litvanya'da Çağdaş Afrika Sanatı Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Litvanya'da Çağdaş Afrika Sanatı Sergisi Açıldı

02.09.2022 14:22
Litvanya'da Çağdaş Afrika Sanatı Sergisi Açıldı

VİLNİUS, 2 Eylül (Xinhua) -- Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta açılan çağdaş Afrika sanatı sergisinde, altı ülkeden on beş sanatçıya ait 30'dan fazla eser sergileniyor.

VİLNİUS, 2 Eylül (Xinhua) -- Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta açılan çağdaş Afrika sanatı sergisinde, altı ülkeden on beş sanatçıya ait 30'dan fazla eser sergileniyor.

Litvanya'da Çağdaş Afrika Sanatı Sergisi Açıldı

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta açılan çağdaş Afrika sanatı sergisinde yer alan bir resim, 1 Eylül 2022. (Fotoğraf: Yang Weihua/Xinhua)

Litvanya'da Çağdaş Afrika Sanatı Sergisi Açıldı

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta açılan çağdaş Afrika sanatı sergisini ziyaret eden insanlar, 1 Eylül 2022. (Fotoğraf: Yang Weihua/Xinhua)

Litvanya'da Çağdaş Afrika Sanatı Sergisi Açıldı
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta açılan çağdaş Afrika sanatı sergisinde yer alan bir resim, 1 Eylül 2022. (Fotoğraf: Yang Weihua/Xinhua)

YORUMLAR
500
Dağcıların Eylül ayında 3 bin rakımda kar kuyusu şaşkınlığı Dağcıların Eylül ayında 3 bin rakımda kar kuyusu şaşkınlığı Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti Sakarya, peyzaj ve süs bitkileri fuarında 40 bin kişiyi ağırlamayı hedefliyor Sakarya, peyzaj ve süs bitkileri fuarında 40 bin kişiyi ağırlamayı hedefliyor
Kaynak: Xinhua

Litvanya, Afrika, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Litvanya'da Çağdaş Afrika Sanatı Sergisi Açıldı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
19:57 21:00'da başlayacak Ümraniyespor-Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu
19:51 Kılık değiştirip sınırdan kaçmaya çalıştı! İşte yakalanan Semra Güzel'in son hali
19:24 Fenerbahçe'den 4 Nisan çağrısı: Adalet arayışının son bulması en büyük temennimiz
19:19 PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel yakalandı!
19:01 EYT'liler için masadaki tek formülün ayrıntıları ortaya çıktı!
18:50 Aracını park eden polisi "Burası bizim yerimiz" diyerek döven saldırganlar serbest bırakıldı
18:34 Kuveyt,15 bin yabancı işçiyi sınır dışı etti
18:26 Beşiktaş, UEFA ile Yapılandırma Anlaşması imzaladı! İşte ekonomik şartlar
18:03 AK Partili Metin Külünk'ten partisine Sedat Peker çağrısı: Sokak arınma istiyor, başarmak zorundayız
17:53 Yunanistan'da 11 kişinin ölümüne neden oldu! Korkutan virüs için 'Türkiye'de de her an görülebilir' uyarısı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 20:30:36. #1.12#
SON DAKİKA: Litvanya'da Çağdaş Afrika Sanatı Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement