Vinç 10 metre yükseklikten dereye düştü, sürücü sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı - Son Dakika
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Vinç 10 metre yükseklikten dereye düştü, sürücü sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı

19.04.2022 03:42
Vinç 10 metre yükseklikten dereye düştü, sürücü sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı

Vinç 10 metre yükseklikten dereye düştü, sürücü sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı Vinçle dereye uçan sürücü bu kazadan sağ kurtuldu Kocaeli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği vinç, 10 metre yükseklikteki köprüden dereye uçtu.

Vinç 10 metre yükseklikten dereye düştü, sürücü sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı

Vinçle dereye uçan sürücü bu kazadan sağ kurtuldu

KOCAELİ - Kocaeli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği vinç, 10 metre yükseklikteki köprüden dereye uçtu. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden güçlükle çıkartılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Başiskele ilçesi Damlar Mahallesi Muhtarşefki Sokak'ta bulunan köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ü. idaresindeki 41 KE 047 plakalı vinç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle 10 metre yükseklikteki köprüden dereye uçtu. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, vinçte sıkışan yaralıyı çıkarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar neticesinde bulunduğu yerden kurtarılan S.Ü., sedyeyle dik ve ağaçlık alandan çıkarıldı. S.Ü., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vinç 10 metre yükseklikten dereye düştü, sürücü sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı - Son Dakika


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