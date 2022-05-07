Vinç elektrik hattına hasar verince tren seferleri durdu - Son Dakika
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Vinç elektrik hattına hasar verince tren seferleri durdu

07.05.2022 12:07
Vinç elektrik hattına hasar verince tren seferleri durdu

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, limanda çalıştırılan vincin elektrik hatlarında hasara neden olması sonucu tren seferleri bir süre durdu.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, limanda çalıştırılan vincin elektrik hatlarında hasara neden olması sonucu tren seferleri bir süre durdu. Hattın onarılmasının ardından seferler, yeniden başladı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Körfez'in Atalar Mahallesi'nde bulunan liman işletmesinde meydana geldi. Limanda çalıştırılan vincin, tren hattının elektrik direğine çarpması sonucu hatlarda hasar oluştu. Enerji akımının kesilmesi nedeniyle tren seferleri durdu. Bu sırada bölgeye yaklaşan tren, Körfez ilçesindeki kullanımda olmayan Yarımca istasyonuna çekilerek bekletildi. TCDD ve elektrik dağıtım firması ekiplerinin çalışması sonrası elektrik hatları onarıldı. Seferler de bir süre sonra yeniden yapılmaya başlandı.


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Körfez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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