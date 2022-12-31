6 kişinin korkunç şekilde yaşamını kaybettiği vinç faciasında kahreden detay: İşçiler güvenlik gerekçesiyle konteynerlerin taşınmasını istemiş

Dün saat 17.30 sıralarında Bornova'da bir otel inşaatında yükseltilmek istenen vinç, bilinmeyen nedenle yapıya doğru devrildi. Bu sırada vincin arka ağırlığı, şantiyede işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerin üzerine düştü. Yaşanan felaket nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi.

İŞÇİLER, KONTEYNERLERİN TAŞINMASINI TALEP ETMİŞ

Otel inşaatında çalışan işçilerin, yatakhane olarak kullandıkları konteynerlerin inşaat alanının yakınında bulunmasının güvenliği olmadığını, düşebilecek herhangi bir parçanın can güvenliğini tehdit edebileceğini belirterek başka bir yere taşınmasını talep ettikleri ileri sürüldü.

10 SAAT SONRA ÇIKARILABİLDİLER

Öte yandan, ekiplerin hummalı çalışması sonucu yaklaşık 10 saat sonra enkaz altında kalan işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Ölen 6 işçinin İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sürerken, 2'sinin daha kimliği tespit edildi. Yıldırım Sarı, Fesih Çiftçi ve Baykal Gündüz'ün dışında evli, 2 çocuk babası Aslan Akkaya (38) ile Ali Şükrü Duru'nun (42) da ölenler arasında olduğu belirlendi. Vücut bütünlüğü bozulmuş olan diğer kişinin cenazesinin üzerinden Hakan Bağ adına düzenlenmiş aşı kartı çıktı. Cesedin Bağ'a ait olup olmadığının araştırıldığı bildirildi. Yıldırım Sarı'nın Bitlis, Baykal Gündüz'ün Ankara, Aslan Akkaya ve Ali Şükrü Duru'nun cenazelerinin ise İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

"BU İŞ KAZASI ÖNLENEBİLİRDİ"

Ölenlerin yakınlarının İzmir Adli Tıp Kurumu morgu önündeki bekleyişi sürüyor. Fesih Çiftçi'nin ailesinin avukatı Mehmet Harun Elçi, "Bu iş kazasında şüphesiz işverenin ciddi anlamda ihmali ve kusuru bulunmaktadır. Bu iş kazası önlenebilirdi ancak ne yazık ki işveren gerekli önlemi almadı. Kule vincin altında yaşam alanının bulunmaması gerekirdi. O nedenle bu olay işverenin gerektiği önlemi almaması neticesinde gerçekleşmiştir. Herkes, yeni yıla girme coşkusu yaşarken, biz acılı ailelerle Adli Tıp'ta birlikteyiz. Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı bilgisi aktarıldı. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bunun yanında birçok kimsenin ihmali olduğu da çok açık. Diğer tüm sorumluların da adli merciler önünde hesap vermesi için her şeyi yapacağız" dedi.

"BU ŞANTİYEDE 1 AY ÖNCE DE AKRABAMIZ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ"

Fesih Çiftçi'nin dayısının oğlu Emrah Siner ise "Bu şantiyede daha 1 ay önce akrabamız Alper Özer yaşamını yitirmişti. Şimdi de 6 kişi iş kazasında hayatını kaybetti. Artık yeter, o kadar çocuk öksüz kaldı. Kim bu iş kazalarına 'dur' diyecek? Canımız yanıyor. Vinç devrilmeyip, 30'uncu kattan konteynerin üzerine bir taş parçası düşmesi sonucu da bir iş kazası yaşanabilirdi. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu" diye konuştu.

"YEĞENİMİZİN CENAZESİ TANINMAZ HALDE"

Aslan Akkaya'nın halası Meral Kılıç (60) da "Ciğerimiz parçalandı. Yeğenimin cenazesi tanınmaz halde. Geride 2 çocuğu kaldı. Geride kalanların sonu ne olacak? Gözaltına alınanlar 2-3 gün sonra dışarı çıkar. Sorumlular kimse tespit edilip, hak ettiği cezayı çeksin" dedi.

"BİRDENBİRE BETONLAR ÜZERİMİZE DÖKÜLDÜ"

Kazada, konteynerden yaralı kurtulan işçilerden Mücahit Çiftçi, "Önce hafif bir gürültü oldu. Yukarıdan bir şeyler düşmeye başladı. Her gün zaten moloz düşüyordu. Bu nedenle önemsemedik fazla. Bu durumu binlerce kez şirkete söylemiştik. İlgilenmediler. Başımıza sadece bir çatı yaptılar. Bunun bizi koruyacağı söylendi. Sonra birdenbire betonlar üzerimize döküldü. Yaralandım. Eniştem Fesih Çiftçi ise öldü. Birçok iş arkadaşımız vefat etti. Mağduruz. Bu bir iş kazası değil cinayettir" dedi.