Vinç, taşıdığı konteynerle beraber mavnaya devrildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vinç, taşıdığı konteynerle beraber mavnaya devrildi - Son Dakika

Vinç, taşıdığı konteynerle beraber mavnaya devrildi

6 saat önce

Büyük Okyanus'ta bulunan Galapagos Adaları'nda bir mavnaya konteyner yüklemeye çalışan vinç bu sırada devrildi.

Vinç, taşıdığı konteynerle beraber mavnaya devrildi, System.String[]

Büyük Okyanus'ta bulunan Galapagos Adaları'nda bir mavnaya konteyner yüklemeye çalışan vinç bu sırada devrildi. Vinç ve konteynerin üzerine düştüğü mavna yan yattı, personel denize atlayarak kurtuldu. Yan yatan mavna batarken, vinç de sulara gömüldü.

Yetkililer kazada kimsenin yara almadığını ancak mavnada bulunan 2 bin 270 litre yakıtın denize aktığını; temizlemek için çalışma başlattıklarını duyurdu. Galapagos Adaları UNESCO dünya mirası listesinde bulunuyor.

Yaşanan kaza amatör kameralarca görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------

Vincin devrilmesi

Mavnanın devrilmesi

Personelin denize atlaması


Büyük Okyanus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti
Meteoroloji tarih verip duyurdu! İstanbul'a kar geliyor Otostop çekip bindiği kamyonet kaza yapınca canından oluyordu Son dakika: Ceren'in katili Özgür Arduç'un test sonucu açıklandı: Akıl sağlığı yerinde

Son Dakika Haberleri
17:01 21 Aralık Cumartesi "İllüstratörler Platformu Birinci Karma Sergisi" - Son Dakika
16:56 Son dakika: AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti - Son Dakika
16:56 Gazi Üniversitesinde Mehmet Akif Ersoy anıldı - Son Dakika
16:56 GSO üyelerine 'kişisel verilerin korunması kanunu' kapsamında eğitim düzenledi - Son Dakika
16:56 Isparta'da 2020 yılında bağımlılıkla mücadelede denetimler daha da artacak - Son Dakika
16:56 Şahinbey'de şanlı destana yakışır kutlama - Son Dakika
16:33 Meteoroloji tarih verip duyurdu! İstanbul'a kar geliyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 16:01:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vinç, taşıdığı konteynerle beraber mavnaya devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]