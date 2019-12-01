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Vinç, tonlarca ağırlığı kaldıramayınca köprüde asılı kaldı
6 saat önce
BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde yapımı süren 1001 metre uzunluğundaki köprüde çalışma sırasında iş makinesi devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:21 Kaynak: DHA
BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde yapımı süren 1001 metre uzunluğundaki köprüde çalışma sırasında iş makinesi devrildi.
Kaza, öğle saatlerinde Batman ile Hasankeyf ilçesini birbirine bağlayacak ve 1001 metreyle Türkiye'nin en uzun olma özelliğini taşıyan köprüde meydana geldi. Köprüdeki çalışma sırasında, vinç, kaldırılmaya çalışılan tonlarca ağırlıktaki demiri taşıyamayınca devrildi. Kazada, iş makinesi asılı kalırken, operatör şans eseri yaralanmadı. Hasar oluşan vincin kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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