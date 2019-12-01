Son Dakika Haberleri: Vinç, tonlarca ağırlığı kaldıramayınca köprüde asılı kaldı
Son Dakika Güncel Vinç, tonlarca ağırlığı kaldıramayınca köprüde asılı kaldı - Son Dakika

Vinç, tonlarca ağırlığı kaldıramayınca köprüde asılı kaldı

6 saat önce

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde yapımı süren 1001 metre uzunluğundaki köprüde çalışma sırasında iş makinesi devrildi.

Vinç, tonlarca ağırlığı kaldıramayınca köprüde asılı kaldı, System.String[]

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde yapımı süren 1001 metre uzunluğundaki köprüde çalışma sırasında iş makinesi devrildi.

Kaza, öğle saatlerinde Batman ile Hasankeyf ilçesini birbirine bağlayacak ve 1001 metreyle Türkiye'nin en uzun olma özelliğini taşıyan köprüde meydana geldi. Köprüdeki çalışma sırasında, vinç, kaldırılmaya çalışılan tonlarca ağırlıktaki demiri taşıyamayınca devrildi. Kazada, iş makinesi asılı kalırken, operatör şans eseri yaralanmadı. Hasar oluşan vincin kaldırılması için çalışma başlatıldı.


Hasankeyf, Türkiye, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'den Millet İttifakı'na Anayasa çağrısı: 4 aşamalı bir plan öngörüyoruz
Türkiye'den Yunanistan ve Mısır'a Doğu Akdeniz tepkisi: Oldubittilere asla izin vermeyeceğiz Zonguldak'ta trafik kazası: Evli çift hayatını kaybetti Fatih Erbakan, AK Parti'ye katılacağı iddialarını yalanladı: Yeniden büyük Türkiye istiyorsanız Yeniden Refah'ta toplanacaksınız

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 22:40:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vinç, tonlarca ağırlığı kaldıramayınca köprüde asılı kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]