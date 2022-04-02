Vinç tramvay hattının elektrik telini kopardı, seferler aksadı - Son Dakika
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Vinç tramvay hattının elektrik telini kopardı, seferler aksadı

02.04.2022 00:19

Vinç tramvay hattının elektrik telini kopardı, seferler aksadı Samsun'da vincin hemzenin geçitten geçerken tramvay hattının elektrik telini koparması nedeniyle tramvay seferleri aksadı.

Vinç tramvay hattının elektrik telini kopardı, seferler aksadı

SAMSUN - Samsun'da vincin hemzenin geçitten geçerken tramvay hattının elektrik telini koparması nedeniyle tramvay seferleri aksadı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Denizevleri Tramvay İstasyonu'nda saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyon üzerine bulunan vincin bomu, hemzemin geçitten geçerken tramvay hattının elektrik telini kopardı. Elektrik katener hattının zarar görmesi nedeniyle bölgede tramvay seferleri durdu. Oluşan arıza nedeniyle Türkiş-Güzel Sanatlar İstasyonları arası tramvay seferleri aksadı. Bu bölgedeki vatandaşlar için ek otobüs seferleri düzenlendi.

"Sorunu çözmek için hızlı bir şekilde çalışıyoruz"

Yaşanan sorunu çözmek için çalışma başlattıklarını açıklayan SAMULAŞ Genel Müdürü Gökhan Beler, "Beklemediğimiz bir olay gerçekleşti. Kamyonun üzerindeki vincin bomu, katener hattına zarar verdi. Vatandaşların güvenliğini sağlamak adına gerekli önlemlerimizi aldık. Hızlı bir şekilde tüm ekiplerimizle birlikte müdahale ediyoruz. Hattı tekrar eski haline getirmeye çalışıyoruz. Şu anda Ondokuz Mayıs Üniversitesi yurtlardan Türkiş İstasyonu'na kadar çalışıyoruz. Güzel Sanatlar İstasyonu ile Tekkeköy İstasyonu arası da çalışmaya devam ediyor. Türkiş ile Güzel Sanatlar İstasyonları arasında da vatandaşların ulaşımı aksamasın diye belediye otobüslerimiz ile destekleme yapıyoruz. Planlarımız dahilinde giderse, bir aksilik yaşamazsak 2 saatte tekrar normal düzene döneceğiz" dedi.

Tramvay seferlerinin durmasının ardından vatandaşlar gideceklere yerlere otobüslerle ulaşım sağlarken, SAMULAŞ ekipleri tarafından sorunun giderilmesi için çalışma devam ediyor.

Vinç tramvay hattının elektrik telini kopardı, seferler aksadı
Vinç tramvay hattının elektrik telini kopardı, seferler aksadı
Vinç tramvay hattının elektrik telini kopardı, seferler aksadı

YORUMLAR
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Tramvay, TÜRKİŞ, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vinç tramvay hattının elektrik telini kopardı, seferler aksadı - Son Dakika


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