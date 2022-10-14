Vinç tren yolunda asılı kaldı, sürücü atlayarak canını kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Vinç tren yolunda asılı kaldı, sürücü atlayarak canını kurtardı

14.10.2022 15:29

Vinç tren yolunda asılı kaldı, sürücü atlayarak canını kurtardı Elazığ'da tren yolunda asılı kalan vincin şoförü, son anda atlayarak canını kurtardı.

Vinç tren yolunda asılı kaldı, sürücü atlayarak canını kurtardı

ELAZIĞ - Elazığ'da tren yolunda asılı kalan vincin şoförü, son anda atlayarak canını kurtardı. Trenin çarptığı vinç ise hurdaya döndü.

Kaza, İçme köyü mevkiinde bulunan demir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.'nın kullandığı vinç, demir yolundan geçmeye çalışırken raylar üzerinde asılı kaldı. Bu sırada trenin geldiğini gören sürücü, son anda atlayarak canını kurtardı. Trenin çarptığı vinç hurdaya dönerken, olay yerine tedbir amaçlı sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Arazi kavgasında kan aktı: Kuzenini tüfekle öldürdü Son dakika haber | Arazi kavgasında kan aktı: Kuzenini tüfekle öldürdü ALAŞEHİR'DE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE DENETİM ALAŞEHİR'DE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE DENETİM
Kaynak: İHA

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vinç tren yolunda asılı kaldı, sürücü atlayarak canını kurtardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:21 Patlama yaşanan maden ocağında kaç işçi vardı, kaç kişi kurtarıldı? Amasra Belediye Başkanı son durumu paylaştı
20:08 Bartın'daki maden ocağı patlamasında yürek yakan görüntü! Ekran başındakiler duygu dolu anlar yaşadı
19:44 Türkiye ile Katar arasında 11 yeni anlaşma imzalandı
19:47 Bartın'daki maden ocağı patlamasının ardından yer altından çıkarılan 2 işçi konuştu
19:32 Bartın'da maden ocağında patlama! Yer altında kalan işçiler için ekipler harekete geçti
19:23 Galatasaray'ın yıldızı Mertens'ten bomba açıklama! Oğluna hangi Türk ismini vereceğini söyledi
19:06 Kanada'da ölüm döşeğindeki kadının beyni incelendi, son anlarına ilişkin detay bilim camiasını şaşkına çevirdi
18:10 Dünya, Arjantin'de çekilen bu görüntülerle çalkalanıyor! Bufalo, avcılardan intikam aldı
18:08 Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun doktoru açıkladı: Futbola odaklanamamasının sebebi yaşadığı ağır kayıp
15:58 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! 501 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 20:40:57. #1.13#
SON DAKİKA: Vinç tren yolunda asılı kaldı, sürücü atlayarak canını kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement