Kaza, İçme köyü mevkiinde bulunan demir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.'nın kullandığı vinç, demir yolundan geçmeye çalışırken raylar üzerinde asılı kaldı. Bu sırada trenin geldiğini gören sürücü, son anda atlayarak canını kurtardı. Trenin çarptığı vinç hurdaya dönerken, olay yerine tedbir amaçlı sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Vinç tren yolunda asılı kaldı, sürücü atlayarak canını kurtardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.